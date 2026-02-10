Altos e baixos de “As Panteras”: quais vingaram e quais não deram certo
-
Em 2024, a atriz Kristen Stewart revelou que não gostou do remake do filme “As Panteras”, lançado em 2019, mesmo sendo uma das protagonistas.Foto: Divulgação
-
“Foi uma boa ideia na época. Mas odiei fazer esse filme. Não sei o que mais dizer para você”, disse Kristen em entrevista à revista Variety. Ela, porém, fez questão de elogiar as colegas que atuaram na franquia.Foto: Divulgação
-
Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Kiu foram as estrelas em “As Panteras” e “As Panteras Detonando”, dos anos 2000 e 2003, respectivamente.Foto: Divulgação
-
Em 2019, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska protagonizaram o remake “As Panteras”.Foto: Divulgação
-
-
Mas o filme foi um fracasso nas bilheterias e recebeu críticas “mornas” por parte da imprensa especializada.Foto: Divulgação
-
Kristen Stewart interpretou a personagem Sabrina, uma das agentes de campo a serviço de Charlie Townsend.Foto: Divulgação
-
A série original”As Panteras” entrou no ar no canal ABC, dos Estados Unidos, em 1976. E apresentava três mulheres inteligentes e corajosas, muito hábeis nas investigações.Foto: Divulgação
-
-
“As Panteras”, que em inglês ficou conhecida como “Charlie’s Angels”, ficou no ar entre 1976 e 1981. Charlie era o chefe misterioso, que nunca aparecia no seriado. O contato com as agentes era feito por Bosley, braço direito do chefe.Foto: Divulgação
-
Produzida por Aaron Spelling e Leonard Goldberg, “As Panteras” teve o trio Jaclyn Smith (Kelly Garret), Farrah Fawcett-Majors (Jill Munroe) e Kate Jackson (Sabrina Duncan). Três tipos diferentes de beleza: a loiraça de cabelão (Farrah), a morena de cabelão (Jaclyn) e uma beleza mais contida, chanel (Kate).Foto: Divulgação
-
A trama mostrava basicamente um trio de mulheres trabalhando para uma agência de detetives privada em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. A série teve muita popularidade, especialmente as 2 primeiras temporadas, e ganhou status “cult” na cultura popular.Foto: Divulgação
-
-
Além do trio inicial, Cheryl Ladd (na foto – substituta de Farrah Fawcett como pantera a partir de determinado ponto), Shelley Hack, Tanya Roberts, David Doyle e John Forsythe também participaram da série entre 1976 e 1981.Foto: Divulgação
-
Em 2011, a série “As Panteras” foi relançada com o elenco formado por Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor, Ramon Rodriguez e Victor Garber.Foto: Divulgação
-
Mas a baixa audiência na ABC fez a série ser cancelada e não passar da primeira temporada.Foto: Divulgação
-
-
Definitivamente, após a série de 1976, o filme “As Panteras”, de 2000, foi o que se aproximou da trama original em termos de popularidade.Foto: Divulgação
-
O longa-metragem “As Panteras”, de 2000, fez enorme sucesso com Cameron Diaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu (Alex Munday) como as agentes, e Bill Murray como o personagem Bosley.Foto: Divulgação
-
Pelo enorme sucesso, o trio voltou em 2003 com o filme “As Panteras Detonando”, que arrecadou mundialmente mais de 259 milhões de dólares.Foto: Divulgação
-
-
Bill Murray não voltou para a continuação, dando lugar a Bernie Mac. É que o ator, considerado um dos mais azedos e arrogantes de Hollywood, vivia às turras com Lucy Liu. E a atriz, inclusive, disse ter sido ofendida por ele.Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
-
O brasileiro Rodrigo Santoro, que há anos desenvolve uma sólida carreira internacional, teve participação como Randy Emmers.Foto: Reprodução de vídeo
-
Já o filme “As Panteras”, de 2019, foi considerado um fracasso de bilheteria, arrecadando 73 milhões de dólares – pouco para o padrão da indústria de cinema americana.Foto: Divulgação
-