Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Altos e baixos de “As Panteras”: quais vingaram e quais não deram certo

RF
Redação Flipar
  • <p>Em 2024, a atriz Kristen Stewart revelou que não gostou do remake do filme “As Panteras”, lançado em 2019, mesmo sendo uma das protagonistas. </p>

    Em 2024, a atriz Kristen Stewart revelou que não gostou do remake do filme “As Panteras”, lançado em 2019, mesmo sendo uma das protagonistas.

    Foto: Divulgação
  • <p>“Foi uma boa ideia na época. Mas odiei fazer esse filme. Não sei o que mais dizer para você”, disse Kristen em entrevista à revista Variety. Ela, porém, fez questão de elogiar as colegas que atuaram na franquia. </p>

    “Foi uma boa ideia na época. Mas odiei fazer esse filme. Não sei o que mais dizer para você”, disse Kristen em entrevista à revista Variety. Ela, porém, fez questão de elogiar as colegas que atuaram na franquia.

    Foto: Divulgação
  • <p>Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Kiu foram as estrelas em “As Panteras” e “As Panteras Detonando”, dos anos 2000 e 2003, respectivamente.</p>

    Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Kiu foram as estrelas em “As Panteras” e “As Panteras Detonando”, dos anos 2000 e 2003, respectivamente.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2019, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska protagonizaram o remake “As Panteras”. </p>

    Em 2019, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska protagonizaram o remake “As Panteras”.

    Foto: Divulgação
  • <p>Mas o filme foi um fracasso nas bilheterias e recebeu críticas “mornas” por parte da imprensa especializada. </p>

    Mas o filme foi um fracasso nas bilheterias e recebeu críticas “mornas” por parte da imprensa especializada.

    Foto: Divulgação
  • <p>Kristen Stewart interpretou a personagem Sabrina, uma das agentes de campo a serviço de Charlie Townsend. </p>

    Kristen Stewart interpretou a personagem Sabrina, uma das agentes de campo a serviço de Charlie Townsend.

    Foto: Divulgação
  • <p>A série original”As Panteras” entrou no ar no canal ABC, dos Estados Unidos, em 1976. E apresentava três mulheres inteligentes e corajosas, muito hábeis nas investigações. </p>

    A série original”As Panteras” entrou no ar no canal ABC, dos Estados Unidos, em 1976. E apresentava três mulheres inteligentes e corajosas, muito hábeis nas investigações.

    Foto: Divulgação
  • <p>“As Panteras”, que em inglês ficou conhecida como “Charlie’s Angels”, ficou no ar entre 1976 e 1981. Charlie era o chefe misterioso, que nunca aparecia no seriado. O contato com as agentes era feito por Bosley, braço direito do chefe. </p>

    “As Panteras”, que em inglês ficou conhecida como “Charlie’s Angels”, ficou no ar entre 1976 e 1981. Charlie era o chefe misterioso, que nunca aparecia no seriado. O contato com as agentes era feito por Bosley, braço direito do chefe.

    Foto: Divulgação
  • <p>Produzida por Aaron Spelling e Leonard Goldberg, “As Panteras” teve o trio Jaclyn Smith (Kelly Garret), Farrah Fawcett-Majors (Jill Munroe) e Kate Jackson (Sabrina Duncan). Três tipos diferentes de beleza: a loiraça de cabelão (Farrah), a morena de cabelão (Jaclyn) e uma beleza mais contida, chanel (Kate). </p>

    Produzida por Aaron Spelling e Leonard Goldberg, “As Panteras” teve o trio Jaclyn Smith (Kelly Garret), Farrah Fawcett-Majors (Jill Munroe) e Kate Jackson (Sabrina Duncan). Três tipos diferentes de beleza: a loiraça de cabelão (Farrah), a morena de cabelão (Jaclyn) e uma beleza mais contida, chanel (Kate).

    Foto: Divulgação
  • <p>A trama mostrava basicamente um trio de mulheres trabalhando para uma agência de detetives privada em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. A série teve muita popularidade, especialmente as 2 primeiras temporadas, e ganhou status “cult” na cultura popular. </p>

    A trama mostrava basicamente um trio de mulheres trabalhando para uma agência de detetives privada em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. A série teve muita popularidade, especialmente as 2 primeiras temporadas, e ganhou status “cult” na cultura popular.

    Foto: Divulgação
  • <p>Além do trio inicial, Cheryl Ladd (na foto – substituta de Farrah Fawcett como pantera a partir de determinado ponto), Shelley Hack, Tanya Roberts, David Doyle e John Forsythe também participaram da série entre 1976 e 1981. </p>

    Além do trio inicial, Cheryl Ladd (na foto – substituta de Farrah Fawcett como pantera a partir de determinado ponto), Shelley Hack, Tanya Roberts, David Doyle e John Forsythe também participaram da série entre 1976 e 1981.

    Foto: Divulgação
  • <p>Em 2011, a série “As Panteras” foi relançada com o elenco formado por Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor, Ramon Rodriguez e Victor Garber.</p>

    Em 2011, a série “As Panteras” foi relançada com o elenco formado por Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor, Ramon Rodriguez e Victor Garber.

     Foto: Divulgação
  • <p>Mas a baixa audiência na ABC fez a série ser cancelada e não passar da primeira temporada.</p>

    Mas a baixa audiência na ABC fez a série ser cancelada e não passar da primeira temporada.

     Foto: Divulgação
  • <p>Definitivamente, após a série de 1976, o filme “As Panteras”, de 2000, foi o que se aproximou da trama original em termos de popularidade. </p>

    Definitivamente, após a série de 1976, o filme “As Panteras”, de 2000, foi o que se aproximou da trama original em termos de popularidade.

    Foto: Divulgação
  • <p>O longa-metragem “As Panteras”, de 2000, fez enorme sucesso com Cameron Diaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu (Alex Munday) como as agentes, e Bill Murray como o personagem Bosley.</p>

    O longa-metragem “As Panteras”, de 2000, fez enorme sucesso com Cameron Diaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu (Alex Munday) como as agentes, e Bill Murray como o personagem Bosley.

     Foto: Divulgação
  • <p>Pelo enorme sucesso, o trio voltou em 2003 com o filme “As Panteras Detonando”, que arrecadou mundialmente mais de 259 milhões de dólares. </p>

    Pelo enorme sucesso, o trio voltou em 2003 com o filme “As Panteras Detonando”, que arrecadou mundialmente mais de 259 milhões de dólares.

    Foto: Divulgação
  • <p>Bill Murray não voltou para a continuação, dando lugar a Bernie Mac. É que o ator, considerado um dos mais azedos e arrogantes de Hollywood, vivia às turras com Lucy Liu. E a atriz, inclusive, disse ter sido ofendida por ele.</p>

    Bill Murray não voltou para a continuação, dando lugar a Bernie Mac. É que o ator, considerado um dos mais azedos e arrogantes de Hollywood, vivia às turras com Lucy Liu. E a atriz, inclusive, disse ter sido ofendida por ele.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  • <p>O brasileiro Rodrigo Santoro, que há anos desenvolve uma sólida carreira internacional, teve participação como Randy Emmers. </p>

    O brasileiro Rodrigo Santoro, que há anos desenvolve uma sólida carreira internacional, teve participação como Randy Emmers.

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Já o filme “As Panteras”, de 2019, foi considerado um fracasso de bilheteria, arrecadando 73 milhões de dólares – pouco para o padrão da indústria de cinema americana.</p>

    Já o filme “As Panteras”, de 2019, foi considerado um fracasso de bilheteria, arrecadando 73 milhões de dólares – pouco para o padrão da indústria de cinema americana.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay