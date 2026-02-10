Assine
Frutas também podem ser fonte de proteínas: conheça as mais ricas

Redação Flipar
  As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas

    As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas

     Foto: Pixabay
  É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.

    É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.

     Foto: Campings Familiares - Flickr
  Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.

    Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.

     Foto: Adriano Gadini por Pixabay
  Goiaba
Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade

    Goiaba
    Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade

     Foto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
  Abacate
O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol

    Abacate
    O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol

     Foto: Julie Henriksen por Pixabay
  Jaca
A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.

    Jaca
    A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.

     Foto: Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay
  Amora
A amora oferece proteÃ­nas e antioxidantes que protegem as cÃ©lulas contra danos e contribuem para a saÃºde da pele.

    Amora
    A amora oferece proteÃ­nas e antioxidantes que protegem as cÃ©lulas contra danos e contribuem para a saÃºde da pele.

     Foto: Imagem de GÃ¡bor Adonyi por Pixabay
  Damasco seco
O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia

    Damasco seco
    O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia

     Foto: Imagem de falco por Pixabay
  Passas
As passas – uvas desidratadas – fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.

    Passas
    As passas – uvas desidratadas – fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.

     Foto: Imagem de Grégory ROOSE por Pixabay
  Figos secos
Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.

    Figos secos
    Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  Kiwi
O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.

    Kiwi
    O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.

     Foto: Pixabay/stevepb
  Laranja
Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.

    Laranja
    Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.

     Foto: freepik/KamranAydinov
  Banana
A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.

    Banana
    A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.

     Foto:
  Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:

    Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:

     Foto: imagem gerada por i.a
  Salada de abacate com amora e nozes
Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.

    Salada de abacate com amora e nozes
    Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.

     Foto: imagem gerada por i.a
  Salada de goiaba com kiwi e quinoa
Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.

    Salada de goiaba com kiwi e quinoa
    Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.

     Foto: imagem gerada por i.a
  E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:

    E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:

     Foto: imagem gerada por i.a
  Suco de goiaba com laranja e hortelã
Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.

    Suco de goiaba com laranja e hortelã
    Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.

     Foto: imagem gerada por i.a
  Suco de kiwi com banana e limão
Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.

    Suco de kiwi com banana e limão
    Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
