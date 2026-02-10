Frutas também podem ser fonte de proteínas: conheça as mais ricas
As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradasFoto: Pixabay
É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.Foto: Campings Familiares - Flickr
Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.Foto: Adriano Gadini por Pixabay
GoiabaFoto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade
AbacateFoto: Julie Henriksen por Pixabay
O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol
JacaFoto: Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay
A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.
AmoraFoto: Imagem de GÃ¡bor Adonyi por Pixabay
A amora oferece proteÃnas e antioxidantes que protegem as cÃ©lulas contra danos e contribuem para a saÃºde da pele.
Damasco secoFoto: Imagem de falco por Pixabay
O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia
PassasFoto: Imagem de Grégory ROOSE por Pixabay
As passas – uvas desidratadas – fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.
Figos secosFoto: Imagem de Hans por Pixabay
Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.
KiwiFoto: Pixabay/stevepb
O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.
LaranjaFoto: freepik/KamranAydinov
Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.
BananaFoto:
A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.
Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:Foto: imagem gerada por i.a
Salada de abacate com amora e nozesFoto: imagem gerada por i.a
Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.
Salada de goiaba com kiwi e quinoaFoto: imagem gerada por i.a
Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.
E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:Foto: imagem gerada por i.a
Suco de goiaba com laranja e hortelãFoto: imagem gerada por i.a
Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.
Suco de kiwi com banana e limãoFoto: Imagem gerada por i.a
Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.
