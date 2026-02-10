Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Monumento arqueológico que é considerado o maior do mundo fica no sul do Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se do maior sambaqui do mundo, uma formação milenar construída por povos pré-históricos.</p>

    Trata-se do maior sambaqui do mundo, uma formação milenar construída por povos pré-históricos.

     Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Essas formações são constituídas por camadas de materiais orgânicos, utensílios, conchas, ossos e até restos de alimentos.</p>

    Essas formações são constituídas por camadas de materiais orgânicos, utensílios, conchas, ossos e até restos de alimentos.

     Foto: Montagem/Reprodução @sambaquiturismo
  • <p>O nome “sambaqui” vem do Tupi Guarani e significa “monte de conchas”.</p>

    O nome “sambaqui” vem do Tupi Guarani e significa “monte de conchas”.

     Foto: Imagem de katermikesch por Pixabay
  • <p>Os sambaquis da região de Jaguaruna datam de 7 mil a 2 mil anos a.C., segundo estudos feitos com radiocarbono.</p>

    Os sambaquis da região de Jaguaruna datam de 7 mil a 2 mil anos a.C., segundo estudos feitos com radiocarbono.

     Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Eles revelam aspectos fundamentais da vida dos povos sambaquieiros, que já habitavam a área antes da chegada dos indígenas Guarani, Carijós, Kaingang e Xokleng. </p>

    Eles revelam aspectos fundamentais da vida dos povos sambaquieiros, que já habitavam a área antes da chegada dos indígenas Guarani, Carijós, Kaingang e Xokleng.

    Foto: Divulgação/Secretaria de Turismo de Jaguaruna
  • <p>“Não se tem estudos de como eles surgiram, o que se sabe é a partir dos achados em sítios arqueológicos”, explicou Gilson Luiz Paes, responsável pelo Museu Cidade de Jaguaruna.</p>

    “Não se tem estudos de como eles surgiram, o que se sabe é a partir dos achados em sítios arqueológicos”, explicou Gilson Luiz Paes, responsável pelo Museu Cidade de Jaguaruna.

     Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Essas comunidades possuíam organização social, com divisão de atividades, e baseavam sua subsistência na caça, pesca e coleta, fabricando instrumentos de pedra e osso para esse fim.</p>

    Essas comunidades possuíam organização social, com divisão de atividades, e baseavam sua subsistência na caça, pesca e coleta, fabricando instrumentos de pedra e osso para esse fim.

     Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Segundo Luiz Paes, eles se alimentavam de peixes como robalo e tainha, além de ostras, mariscos, aves e mamíferos marinhos e terrestres. </p>

    Segundo Luiz Paes, eles se alimentavam de peixes como robalo e tainha, além de ostras, mariscos, aves e mamíferos marinhos e terrestres.

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Além de local de moradia e atividade, os sambaquis eram utilizados como espaços ritualísticos e de sepultamento. </p>

    Além de local de moradia e atividade, os sambaquis eram utilizados como espaços ritualísticos e de sepultamento.

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>No sambaqui Jaboticabeira 2, em Jaguaruna, pesquisas indicam que mais de 40 mil indivíduos podem ter sido enterrados ao longo de 800 anos.</p>

    No sambaqui Jaboticabeira 2, em Jaguaruna, pesquisas indicam que mais de 40 mil indivíduos podem ter sido enterrados ao longo de 800 anos.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Uma pesquisa feita em 2003 revelou que os rituais eram complexos, com os corpos sendo colocados em posição fetal, sendo tingidos por pigmentos vermelhos e rodeados por estacas e osso de peixes. </p>

    Uma pesquisa feita em 2003 revelou que os rituais eram complexos, com os corpos sendo colocados em posição fetal, sendo tingidos por pigmentos vermelhos e rodeados por estacas e osso de peixes.

    Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Jaguaruna tem 53 sítios arqueológicos identificados, sendo mais de 30 sambaquis oficialmente catalogados.</p>

    Jaguaruna tem 53 sítios arqueológicos identificados, sendo mais de 30 sambaquis oficialmente catalogados.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O maior deles, localizado no Balneário Garopaba do Sul, foi parcialmente destruído no passado, mas hoje é preservado com apoio da prefeitura e aberto a visitas agendadas.</p>

    O maior deles, localizado no Balneário Garopaba do Sul, foi parcialmente destruído no passado, mas hoje é preservado com apoio da prefeitura e aberto a visitas agendadas.

     Foto: Reprodução/Instagram @sambaquiturismo
  • <p>Esse sambaqui tem 31 metros de altura e 300 metros de comprimento.</p>

    Esse sambaqui tem 31 metros de altura e 300 metros de comprimento.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Um projeto intitulado “Museu no Percurso da História do Homem do Sambaqui” tem sido responsável por promover a educação patrimonial desse local histórico.</p>

    Um projeto intitulado “Museu no Percurso da História do Homem do Sambaqui” tem sido responsável por promover a educação patrimonial desse local histórico.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>“A maior dificuldade é evitar a entrada de vândalos e conscientizar as pessoas sobre a importância de zelar por esse Patrimônio Mundial”, disse Luiz Paes.</p>

    “A maior dificuldade é evitar a entrada de vândalos e conscientizar as pessoas sobre a importância de zelar por esse Patrimônio Mundial”, disse Luiz Paes.

     Foto: Wikimedia Commons/SapienzaArqueologia
  • <p>Além da importância histórica, Jaguaruna é conhecida por suas praias de águas calmas e ideais para a família, como a Praia do Camacho e do Arroio Corrente.</p>

    Além da importância histórica, Jaguaruna é conhecida por suas praias de águas calmas e ideais para a família, como a Praia do Camacho e do Arroio Corrente.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade tem clima agradável e forte ligação com a pesca artesanal, o que atrai turistas em busca de tranquilidade e contato com a natureza.</p>

    Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade tem clima agradável e forte ligação com a pesca artesanal, o que atrai turistas em busca de tranquilidade e contato com a natureza.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguaruna
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay