Adeus aos orelhões: telefones públicos começam a ser retirados no Brasil

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-12.jpg?20260210121404" width="1114" height="626">

    Mesmo tendo perdido relevância com o avanço da internet e da telefonia móvel, ainda existem 38,3 mil aparelhos instalados no Brasil, concentrados principalmente no estado de São Paulo. 

     Foto: Eurritimia/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-10.jpg?20260210121404" width="1114" height="626">

    Em 2020, esse número era muito maior: cerca de 200 mil unidades, sendo 150 mil pertencentes à operadora Oi, que atualmente enfrenta seu segundo processo de recuperação judicial.

     Foto: Gildemax/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-9.jpg?20260210121404" width="1114" height="626">

    A retirada dos telefones públicos está diretamente relacionada à mudança no modelo de prestação da telefonia fixa no país. 

     Foto: Cesar I. Martins/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-5.jpg?20260210121408" width="1114" height="626">

    A partir de uma lei aprovada em 2019, o serviço deixou de ser oferecido por meio de concessões e passou ao regime de autorizações, o que permitiu às operadoras antecipar a adaptação de seus contratos e se livrar de obrigações típicas de serviços considerados essenciais. 

     Foto: Sintegrity/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-4.jpg?20260210121408" width="1114" height="626">

    Com isso, as empresas passaram a optar pela remoção dos aparelhos, hoje sob responsabilidade de cinco operadoras: Vivo, Algar, Oi, Claro e Sercomtel.

     Foto: Fronteira/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/Anatel-divulgacao.jpg?20260210121408" width="1114" height="626">

    No modelo anterior, as concessionárias eram obrigadas a assegurar o acesso universal à comunicação por voz, inclusive em locais sem viabilidade econômica, por meio de telefones públicos instalados em ruas e prédios públicos. 

     Foto: divulgação/Anatel
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-7.jpg?20260210121408" width="1114" height="626">

    Atualmente, as prioridades do setor se concentram na expansão da banda larga e na implantação do 5G. A Vivo já informou que iniciará a retirada dos aparelhos ao longo deste ano. Porém, em municípios onde a operadora é a única prestadora do serviço, os aparelhos serão mantidos até 2028, conforme determinação da Anatel, mesmo com utilização praticamente inexistente.

     Foto: Diego Torres Silvestre/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-2.jpg?20260210121409" width="1114" height="626">

    A Oi, que já foi líder no segmento, vem reduzindo significativamente sua base de telefones públicos desde 2020. A operadora só mantém o serviço em regiões onde não há concorrência, dentro de um acordo válido até 2028.

     Foto: Túllio F/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/orelhao.jpg?20260210121412" width="1114" height="626">

    A Algar segue caminho semelhante e também planeja desativar seus telefones públicos, que estão em sua maioria localizados em Minas Gerais. 

     Foto: Lucas Incas/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/08/logo-Claro-800x600px.png?20260210121424" width="1114" height="626">

    A Claro, que opera 1.772 orelhões, também adotou o novo regime regulatório no ano passado. Já a Sercomtel, que atua no Paraná, reduziu gradualmente seu parque de telefones públicos e hoje mantém 596 unidades. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/joshua-hoehne-rvCnQeldxys-unsplash-e1755113027751.jpg?20260210121410" width="1114" height="626">

    O desaparecimento dos orelhÃµes acompanha a consolidaÃ§Ã£o do acesso digital no paÃ­s. Em 2024,168 milhÃµes de brasileiros com dez anos ou mais utilizaram a internet, o equivalente a 89,1% dessa faixa etÃ¡ria, segundo dados do IBGE, o maior percentual desde o inÃ­cio da sÃ©rie histÃ³rica em 2016.Â 

     Foto: Joshua Hoehne/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/07/woman-3236059_1280-2.jpg?20260210121410" width="1114" height="626">

    No mesmo período, 167,5 milhões de pessoas possuíam telefone celular para uso pessoal, o que corresponde a 88,9% da população nessa faixa etária.

     

     Foto: Pixabay/sweetlouise
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/telefone.jpg?20260210121411" width="1114" height="626">

    O termo ‘orelhão’, adotado no Brasil, se deve ao formato do equipamento e virou sinônimo de telefone público, devido à popularização do nome, como ocorre com gilete para lâmina de barbear ou xerox para cópia.

     Foto: David Berkowitz/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao.jpg?20260210121414" width="1114" height="626">

    Houve um tempo, em que para se fazer uma ligação na rua, era necessário entrar em uma fila.

     Foto: Clovis Silveira/Wikimedia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Ficha-de-orelhao.jpg" width="1114" height="626">

    Mas não se podia falar por muito tempo, apenas o tempo que durasse uma ficha. Se acabasse o tempo, era necessário colocar no telefone público outra ficha.

     

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/32-Orelhoes-Cartoes-de-Orelhao-Divulgacao-Oi.jpg?20260210121412" width="1114" height="626">

    Muitas pessoas colecionavam fichas – redondas, como uma moeda – e cartões telefônicos especiais, de super-heróis, de ídolos nacionais ou de paisagens turísticas.

     Foto: Divulgaçao
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Orelhao-Italia.jpeg?20260210121412" width="1114" height="626">

    Normalmente, os orelhões estão localizados em lugares públicos, como terminais de transporte, esquinas, praças ou centros comerciais. Agora, com a popularização dos celulares e a inicial retirada das ruas pelas empresas, a previsão é de que até o fim de 2028 não haja mais desses equipamentos nas ruas brasileiras.

     Foto: Reprodução/Grupo Tim
