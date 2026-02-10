Assine
Vaticano manda apagar afresco que se assemelhava à premiê Meloni na Itália

Redação Flipar
  O episódio ganhou destaque no dia 31 de janeiro de 2026, após reportagem publicada pelo "La Repubblica" revelar a alteração na obra. 

    Foto: Reprodução/La Repubblica

    O episódio ganhou destaque no dia 31 de janeiro de 2026, após reportagem publicada pelo “La Repubblica” revelar a alteração na obra. 

     Foto: Reprodução/La Repubblica
  A imagem, presente na Basílica de São Lourenço em Lucina, rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e na imprensa.

    Foto: Reprodução do Flickr Andy Hoxie

    A imagem, presente na Basílica de São Lourenço em Lucina, rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e na imprensa.

     Foto: Reprodução do Flickr Andy Hoxie
  O responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, declarou em 4 de fevereiro de 2026 ter apagado o rosto do anjo após uma reunião com representantes da Diocese de Roma e com o pároco da igreja. Agora, a figura deverá voltar à sua aparência original, anterior à modificação que ganhou projeção internacional.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE

    O responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, declarou em 4 de fevereiro de 2026 ter apagado o rosto do anjo após uma reunião com representantes da Diocese de Roma e com o pároco da igreja. Agora, a figura deverá voltar à sua aparência original, anterior à modificação que ganhou projeção internacional.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE
  Em entrevista ao jornal "La Repubblica", ele afirmou que a decisão de apagar a imagem partiu do Vaticano. Segundo Valentinetti, a intenção inicial foi manter a coerência com desenhos anteriores presentes no local, ainda que a feição lembrasse a da chefe de governo italiana.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE

    Em entrevista ao jornal “La Repubblica”, ele afirmou que a decisão de apagar a imagem partiu do Vaticano. Segundo Valentinetti, a intenção inicial foi manter a coerência com desenhos anteriores presentes no local, ainda que a feição lembrasse a da chefe de governo italiana.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE
  Valentinetti, que se define como restaurador amador, inicialmente negou que tivesse usado Meloni como referência, alegando apenas ter atualizado uma obra realizada por ele mesmo no ano 2000. 

    Foto: Reprodução do Youtube Canal @repubblica

    Valentinetti, que se define como restaurador amador, inicialmente negou que tivesse usado Meloni como referência, alegando apenas ter atualizado uma obra realizada por ele mesmo no ano 2000. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal @repubblica
  No entanto, diante da pressão da Cúria, acabou reconhecendo que teve mesmo a intenção de retratar a primeira-ministra na imagem

    Foto: - Reprodução do X @giorgiameloni

    No entanto, diante da pressão da Cúria, acabou reconhecendo que teve mesmo a intenção de retratar a primeira-ministra na imagem

     Foto: - Reprodução do X @giorgiameloni
  Em entrevista, o artista chegou a relatar que a inspiração teria surgido durante um sonho em que Meloni teria aparecido vestida de branco e pedido que o anjo fosse representado com suas feições. 

    Foto: Reprodução/SBT

    Em entrevista, o artista chegou a relatar que a inspiraÃ§Ã£o teria surgido durante um sonho em que Meloni teria aparecido vestida de branco e pedido que o anjo fosse representado com suas feiÃ§Ãµes.Â 

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/SBT
  No afresco, o anjo aparece segurando um pergaminho com o mapa da Itália e ajoelhado diante do busto de Umberto II, último rei do país.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal TG La7

    No afresco, o anjo aparece segurando um pergaminho com o mapa da Itália e ajoelhado diante do busto de Umberto II, último rei do país.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal TG La7
  Antes quase ignorada pelos visitantes, a obra passou a atrair grande número de turistas, que passaram a frequentar a igreja para fotografar o afresco. 

    Foto: Reprodução do Instagram @comunita_italiana

    Antes quase ignorada pelos visitantes, a obra passou a atrair grande número de turistas, que passaram a frequentar a igreja para fotografar o afresco. 

     Foto: Reprodução do Instagram @comunita_italiana
  De acordo com relatos da imprensa local, a movimentação chegou a interferir em celebrações religiosas. A basílica está situada em uma das áreas mais conhecidas de Roma, próxima à Escadaria da Praça da Espanha.

    Foto: DellaGherardesca/Wikimédia Commons

    De acordo com relatos da imprensa local, a movimentação chegou a interferir em celebrações religiosas. A basílica está situada em uma das áreas mais conhecidas de Roma, próxima à Escadaria da Praça da Espanha.

     Foto: DellaGherardesca/Wikimédia Commons
  A própria Giorgia Meloni reagiu ao episódio com bom humor. Em uma publicação no Instagram, a governante compartilhou a imagem do anjo e ironizou a semelhança, afirmando que não se parecia com uma figura celestial.

    Foto: Reprodução do Instagram @folhadespaulo

    A própria Giorgia Meloni reagiu ao episódio com bom humor. Em uma publicação no Instagram, a governante compartilhou a imagem do anjo e ironizou a semelhança, afirmando que não se parecia com uma figura celestial.

     Foto: Reprodução do Instagram @folhadespaulo
  A Diocese de Roma e o Ministério da Cultura da Itália abriram investigações para apurar o caso. Técnicos foram enviados ao local para analisar a obra e determinar sua natureza. Segundo o ministério, somente após essa avaliação serão definidas eventuais medidas.

    Foto: Reprodução do Flickr Kent Wang

    A Diocese de Roma e o Ministério da Cultura da Itália abriram investigações para apurar o caso. Técnicos foram enviados ao local para analisar a obra e determinar sua natureza. Segundo o ministério, somente após essa avaliação serão definidas eventuais medidas.

     Foto: Reprodução do Flickr Kent Wang
  Antes mesmo de o rosto ser apagado, o vigário de Roma, cardeal Baldassare Reina, já havia se manifestado sobre o assunto, defendendo que figuras políticas não devem ser associadas à arte sacra. 

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Facoltà di Comunicazione - Santa Croce

    Antes mesmo de o rosto ser apagado, o vigário de Roma, cardeal Baldassare Reina, já havia se manifestado sobre o assunto, defendendo que figuras políticas não devem ser associadas à arte sacra. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Facoltà di Comunicazione - Santa Croce
  Em comunicado oficial, ele afirmou que imagens religiosas existem exclusivamente para fortalecer a vida litúrgica e a oração, e não devem ser utilizadas ou reinterpretadas de forma inadequada.

    Foto: Reprodução do Flickr EL18NSB (Éric Lanchès)

    Em comunicado oficial, ele afirmou que imagens religiosas existem exclusivamente para fortalecer a vida litúrgica e a oração, e não devem ser utilizadas ou reinterpretadas de forma inadequada.

     Foto: Reprodução do Flickr EL18NSB (Éric Lanchès)
  Giorgia Meloni nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1977, e ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália desde outubro de 2022, sendo a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país. 

    Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni

    Giorgia Meloni nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1977, e ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália desde outubro de 2022, sendo a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país. 

     Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni
  Líder do partido de direita Irmãos da Itália (Fratelli d'Italia), ela construiu sua carreira política ainda jovem, passando por organizações estudantis e chegando ao Parlamento em 2006. Entre 2008 e 2011, foi ministra da Juventude, no governo de Silvio Berlusconi. 

    Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni

    Líder do partido de direita Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia), ela construiu sua carreira política ainda jovem, passando por organizações estudantis e chegando ao Parlamento em 2006. Entre 2008 e 2011, foi ministra da Juventude, no governo de Silvio Berlusconi. 

     Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni
  Conhecida por seu discurso nacionalista, conservador e crítico à imigração irregular, Meloni defende pautas ligadas à valorização da família, da identidade cultural e da soberania nacional, o que lhe garantiu forte apoio eleitoral, mas também despertou críticas de setores progressistas dentro e fora da Itália.

     

    Foto: wikimedia commons

    Conhecida por seu discurso nacionalista, conservador e crítico à imigração irregular, Meloni defende pautas ligadas à valorização da família, da identidade cultural e da soberania nacional, o que lhe garantiu forte apoio eleitoral, mas também despertou críticas de setores progressistas dentro e fora da Itália.

     

     Foto: wikimedia commons
