Vaticano manda apagar afresco que se assemelhava à premiê Meloni na Itália
-
O episódio ganhou destaque no dia 31 de janeiro de 2026, após reportagem publicada pelo “La Repubblica” revelar a alteração na obra.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Afresco.jpg?20260210114113" width="1114" height="626">
O episódio ganhou destaque no dia 31 de janeiro de 2026, após reportagem publicada pelo “La Repubblica” revelar a alteração na obra.Foto: Reprodução/La Repubblica
-
A imagem, presente na Basílica de São Lourenço em Lucina, rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e na imprensa.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Afresco.jpg?20260210114113" width="1114" height="626">
A imagem, presente na Basílica de São Lourenço em Lucina, rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e na imprensa.Foto: Reprodução do Flickr Andy Hoxie
-
O responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, declarou em 4 de fevereiro de 2026 ter apagado o rosto do anjo após uma reunião com representantes da Diocese de Roma e com o pároco da igreja. Agora, a figura deverá voltar à sua aparência original, anterior à modificação que ganhou projeção internacional.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Afresco.jpg?20260210114113" width="1114" height="626">
O responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, declarou em 4 de fevereiro de 2026 ter apagado o rosto do anjo após uma reunião com representantes da Diocese de Roma e com o pároco da igreja. Agora, a figura deverá voltar à sua aparência original, anterior à modificação que ganhou projeção internacional.Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE
-
Em entrevista ao jornal “La Repubblica”, ele afirmou que a decisão de apagar a imagem partiu do Vaticano. Segundo Valentinetti, a intenção inicial foi manter a coerência com desenhos anteriores presentes no local, ainda que a feição lembrasse a da chefe de governo italiana.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Afresco.jpg?20260210114118" width="1114" height="626">
Em entrevista ao jornal “La Repubblica”, ele afirmou que a decisão de apagar a imagem partiu do Vaticano. Segundo Valentinetti, a intenção inicial foi manter a coerência com desenhos anteriores presentes no local, ainda que a feição lembrasse a da chefe de governo italiana.Foto: Reprodução do Youtube Canal Il Sole 24 ORE
-
-
Valentinetti, que se define como restaurador amador, inicialmente negou que tivesse usado Meloni como referência, alegando apenas ter atualizado uma obra realizada por ele mesmo no ano 2000.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-Afresco.jpg?20260210114118" width="1114" height="626">
Valentinetti, que se define como restaurador amador, inicialmente negou que tivesse usado Meloni como referência, alegando apenas ter atualizado uma obra realizada por ele mesmo no ano 2000.Foto: Reprodução do Youtube Canal @repubblica
-
No entanto, diante da pressão da Cúria, acabou reconhecendo que teve mesmo a intenção de retratar a primeira-ministra na imagem
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/01-Afresco.jpg?20260210114118" width="1114" height="626">
No entanto, diante da pressão da Cúria, acabou reconhecendo que teve mesmo a intenção de retratar a primeira-ministra na imagemFoto: - Reprodução do X @giorgiameloni
-
Em entrevista, o artista chegou a relatar que a inspiraÃ§Ã£o teria surgido durante um sonho em que Meloni teria aparecido vestida de branco e pedido que o anjo fosse representado com suas feiÃ§Ãµes.Â
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/11/giorgia_meloni.jpg?20260210114118" width="1114" height="626">
Em entrevista, o artista chegou a relatar que a inspiraÃ§Ã£o teria surgido durante um sonho em que Meloni teria aparecido vestida de branco e pedido que o anjo fosse representado com suas feiÃ§Ãµes.ÂFoto: ReproduÃ§Ã£o/SBT
-
-
No afresco, o anjo aparece segurando um pergaminho com o mapa da Itália e ajoelhado diante do busto de Umberto II, último rei do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Afresco.jpg?20260210114118" width="1114" height="626">
No afresco, o anjo aparece segurando um pergaminho com o mapa da Itália e ajoelhado diante do busto de Umberto II, último rei do país.Foto: Reprodução do Youtube Canal TG La7
-
Antes quase ignorada pelos visitantes, a obra passou a atrair grande número de turistas, que passaram a frequentar a igreja para fotografar o afresco.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-Afresco.jpg?20260210114121" width="1114" height="626">
Antes quase ignorada pelos visitantes, a obra passou a atrair grande número de turistas, que passaram a frequentar a igreja para fotografar o afresco.Foto: Reprodução do Instagram @comunita_italiana
-
De acordo com relatos da imprensa local, a movimentação chegou a interferir em celebrações religiosas. A basílica está situada em uma das áreas mais conhecidas de Roma, próxima à Escadaria da Praça da Espanha.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Afresco.jpg?20260210114121" width="1114" height="626">
De acordo com relatos da imprensa local, a movimentação chegou a interferir em celebrações religiosas. A basílica está situada em uma das áreas mais conhecidas de Roma, próxima à Escadaria da Praça da Espanha.Foto: DellaGherardesca/Wikimédia Commons
-
-
A própria Giorgia Meloni reagiu ao episódio com bom humor. Em uma publicação no Instagram, a governante compartilhou a imagem do anjo e ironizou a semelhança, afirmando que não se parecia com uma figura celestial.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/03-Afresco.jpg?20260210114121" width="1114" height="626">
A própria Giorgia Meloni reagiu ao episódio com bom humor. Em uma publicação no Instagram, a governante compartilhou a imagem do anjo e ironizou a semelhança, afirmando que não se parecia com uma figura celestial.Foto: Reprodução do Instagram @folhadespaulo
-
A Diocese de Roma e o Ministério da Cultura da Itália abriram investigações para apurar o caso. Técnicos foram enviados ao local para analisar a obra e determinar sua natureza. Segundo o ministério, somente após essa avaliação serão definidas eventuais medidas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/09-Afresco.jpg?20260210114122" width="1114" height="626">
A Diocese de Roma e o Ministério da Cultura da Itália abriram investigações para apurar o caso. Técnicos foram enviados ao local para analisar a obra e determinar sua natureza. Segundo o ministério, somente após essa avaliação serão definidas eventuais medidas.Foto: Reprodução do Flickr Kent Wang
-
Antes mesmo de o rosto ser apagado, o vigário de Roma, cardeal Baldassare Reina, já havia se manifestado sobre o assunto, defendendo que figuras políticas não devem ser associadas à arte sacra.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Afresco.jpg?20260210114121" width="1114" height="626">
Antes mesmo de o rosto ser apagado, o vigário de Roma, cardeal Baldassare Reina, já havia se manifestado sobre o assunto, defendendo que figuras políticas não devem ser associadas à arte sacra.Foto: Reprodução do Youtube Canal Facoltà di Comunicazione - Santa Croce
-
-
Em comunicado oficial, ele afirmou que imagens religiosas existem exclusivamente para fortalecer a vida litúrgica e a oração, e não devem ser utilizadas ou reinterpretadas de forma inadequada.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Afresco.jpg?20260210114123" width="1114" height="626">
Em comunicado oficial, ele afirmou que imagens religiosas existem exclusivamente para fortalecer a vida litúrgica e a oração, e não devem ser utilizadas ou reinterpretadas de forma inadequada.Foto: Reprodução do Flickr EL18NSB (Éric Lanchès)
-
Giorgia Meloni nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1977, e ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália desde outubro de 2022, sendo a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Afresco.jpg?20260210114123" width="1114" height="626">
Giorgia Meloni nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1977, e ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália desde outubro de 2022, sendo a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país.Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni
-
Líder do partido de direita Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia), ela construiu sua carreira política ainda jovem, passando por organizações estudantis e chegando ao Parlamento em 2006. Entre 2008 e 2011, foi ministra da Juventude, no governo de Silvio Berlusconi.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Afresco.jpg?20260210114123" width="1114" height="626">
Líder do partido de direita Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia), ela construiu sua carreira política ainda jovem, passando por organizações estudantis e chegando ao Parlamento em 2006. Entre 2008 e 2011, foi ministra da Juventude, no governo de Silvio Berlusconi.Foto: Reprodução do instagram @giorgiameloni
-
-
Conhecida por seu discurso nacionalista, conservador e crítico à imigração irregular, Meloni defende pautas ligadas à valorização da família, da identidade cultural e da soberania nacional, o que lhe garantiu forte apoio eleitoral, mas também despertou críticas de setores progressistas dentro e fora da Itália.
Conhecida por seu discurso nacionalista, conservador e crítico à imigração irregular, Meloni defende pautas ligadas à valorização da família, da identidade cultural e da soberania nacional, o que lhe garantiu forte apoio eleitoral, mas também despertou críticas de setores progressistas dentro e fora da Itália.