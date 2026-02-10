Assine
A ligação do café solúvel com a guerra e como ele virou uma “solução”

RF
Redação Flipar
    Embora tentativas de criar um café de preparo rápido existam desde o século 17, foi apenas no século 20 que a tecnologia alavancou de vez.

     Foto: freepik/valeria_aksakova
    Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé solúvel ganhou projeção internacional ao ser incluído nos kits de emergência dos soldados norte-americanos.

    Foto: Reproduc?a?o
    A partir dali, a bebida se consolidou algo prático, leve e fácil de preparar.

     Foto: elias shariff falla/pixabay
    O café instantâneo deixou de ser apenas uma solução logística ou industrial e passou a fazer parte do cotidiano de lares, escritórios e cafeterias ao redor do mundo.

     Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
    A produção do Nescafé solúvel começa no campo, com o cultivo do café, especialmente das variedades arábica e robusta.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Cada tipo de semente apresenta características distintas de sabor, resistência e teor de cafeína.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O processo agrícola envolve germinação, crescimento das mudas, plantio em regiões de clima adequado, floração, frutificação e colheita, que pode ser manual ou mecanizada.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Nas fábricas, os grãos selecionados são limpos, torrados em altas temperaturas (200°C) e resfriados rapidamente para preservar aromas e sabores.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Em seguida, passam por moagem específica e entram nos extratores industriais, onde são misturados com água quente sob pressão controlada, resultando em um café líquido altamente concentrado.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Então, essa “versão concentrada” passa por processos de evaporação a vácuo e congelamento rápido, formando lâminas que posteriormente são quebradas em grânulos de 2 a 3 milímetros.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Em câmaras de vácuo, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Esse método é fundamental para manter as características sensoriais do café original, gerando um produto seco, estável e de longa durabilidade.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Após isso, o Nescafé solúvel é embalado automaticamente em alta velocidade — até 280 potes são selados por minuto!

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O produto final é hermeticamente fechado e distribuído para diferentes mercados, com uma vida útil de até 24 meses.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Criado para resolver problemas de excesso de produção, o café solúvel se transformou em um item essencial da rotina moderna, oferecendo rapidez e praticidade sem abrir mão do sabor do café.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
overflay