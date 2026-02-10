Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Aproveite o pinhão: semente da Araucária tem minerais e dá energia

RF
Redação Flipar
  • <p>Largamente consumido na Região Sul do Brasil, o pinhão brasileiro é a semente da araucária (Araucaria angustifolia). Uma espécie arbórea dominante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná,</p>

    Largamente consumido na Região Sul do Brasil, o pinhão brasileiro é a semente da araucária (Araucaria angustifolia). Uma espécie arbórea dominante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná,

     Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
  • <p>O pinhão vem da espécie de araucária pinheiro-do-paraná e é a semente da pinha, estrutura reprodutiva dessa árvore. O pinhão destaca-se pelo sabor e textura peculiar, formado pela casca e amêndoa. </p>

    O pinhão vem da espécie de araucária pinheiro-do-paraná e é a semente da pinha, estrutura reprodutiva dessa árvore. O pinhão destaca-se pelo sabor e textura peculiar, formado pela casca e amêndoa.

    Foto: Imagem de Eusa por Pixabay
  • <p>O alimento possui nutrientes como fibras, amido resistente, proteínas e minerais. Entre eles, ferro, potássio, cálcio, magnésio, zinco e também vitaminas, assim como baixo teor de gordura e sódio.</p>

    O alimento possui nutrientes como fibras, amido resistente, proteínas e minerais. Entre eles, ferro, potássio, cálcio, magnésio, zinco e também vitaminas, assim como baixo teor de gordura e sódio.

     Foto: Imagem de joapereira por Pixabay
  • <p>Ele possui também uma quantidade considerável de ômega 6 e 9 e é uma boa fonte de energia. Pode ser consumido por todas as faixas etárias e é indicado principalmente para atletas e crianças em fase de crescimento, devido ao seu aporte calórico. </p>

    Ele possui também uma quantidade considerável de ômega 6 e 9 e é uma boa fonte de energia. Pode ser consumido por todas as faixas etárias e é indicado principalmente para atletas e crianças em fase de crescimento, devido ao seu aporte calórico.

    Foto: lickr Briza e To
  • <p>O pinhão contribui para a saciedade por causa das fibras, que ao serem ingeridas formam um tipo de gel no estômago e atrasa o esvaziamento do órgão. Ele também promove uma absorção mais gradativa dos nutrientes graças ao ácido pinoleico.</p>

    O pinhão contribui para a saciedade por causa das fibras, que ao serem ingeridas formam um tipo de gel no estômago e atrasa o esvaziamento do órgão. Ele também promove uma absorção mais gradativa dos nutrientes graças ao ácido pinoleico.

     Foto: Flickr Fernando Zabot
  • <p>Possui amido resistente, apresenta um baixo índice glicêmico e não eleva a glicemia rapidamente. Ele é uma opção saudável para quem tem diabetes porque contém fibras, gorduras boas e aminoácidos que contribuem para evitar os picos glicêmicos no sangue.</p>

    Possui amido resistente, apresenta um baixo índice glicêmico e não eleva a glicemia rapidamente. Ele é uma opção saudável para quem tem diabetes porque contém fibras, gorduras boas e aminoácidos que contribuem para evitar os picos glicêmicos no sangue.

     Foto: Flickr raquelsantana
  • <p>Além disso, é uma rica fonte de potássio, que está associada a níveis reduzidos de pressão arterial. Ele diminui os efeitos do sódio e alivia a tensão das paredes dos vasos sanguíneos, o que contribui para controlar a hipertensão. </p>

    Além disso, é uma rica fonte de potássio, que está associada a níveis reduzidos de pressão arterial. Ele diminui os efeitos do sódio e alivia a tensão das paredes dos vasos sanguíneos, o que contribui para controlar a hipertensão.

    Foto: Flickr Elô Bueno
  • <p>O pinhão possui ômega 6 e 9, que reduzem o colesterol “ruim” do organismo. Um fator considerado de risco para as doenças cardiovasculares.</p>

    O pinhão possui ômega 6 e 9, que reduzem o colesterol “ruim” do organismo. Um fator considerado de risco para as doenças cardiovasculares.

     Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Gilson Abreu/AEN
  • <p>Ele também é fonte de vitaminas do complexo B, que contribuem para o bom funcionamento cerebral. O consumo regular deste alimento auxilia no raciocínio e na memória. As fibras presentes no pinhão ajudam a prevenir problemas intestinais como a prisão de ventre</p>

    Ele também é fonte de vitaminas do complexo B, que contribuem para o bom funcionamento cerebral. O consumo regular deste alimento auxilia no raciocínio e na memória. As fibras presentes no pinhão ajudam a prevenir problemas intestinais como a prisão de ventre

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>O pinhão contém luteína, um antioxidante importante que evita a degeneração macular pela idade e diminui os riscos de catarata, sendo benéfico para o cuidado com os olhos.</p>

    O pinhão contém luteína, um antioxidante importante que evita a degeneração macular pela idade e diminui os riscos de catarata, sendo benéfico para o cuidado com os olhos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Sua composição ajuda a eliminar os radicais livres do organismo que causam doenças como câncer e previne também o envelhecimento precoce.</p>

    Sua composição ajuda a eliminar os radicais livres do organismo que causam doenças como câncer e previne também o envelhecimento precoce.

     Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Mauro Scharnik/IAT
  • <p>Como possui ferro e cobre, o pinhão é importante na prevenção de anemia. A semente pode ser uma excelente opção de lanche para pessoas com anemia por deficiência desses minerais.</p>

    Como possui ferro e cobre, o pinhão é importante na prevenção de anemia. A semente pode ser uma excelente opção de lanche para pessoas com anemia por deficiência desses minerais.

     Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Mauro Scharnik/IAT
  • <p>O alimento fortalece o organismo contra doenças como gripes e resfriados. Afinal, ele conta com a presença da vitamina C, que é um antioxidante importante para aumentar a imunidade. </p>

    O alimento fortalece o organismo contra doenças como gripes e resfriados. Afinal, ele conta com a presença da vitamina C, que é um antioxidante importante para aumentar a imunidade.

    Foto: Divulgação
  • <p>Não é recomendado o consumo dessa semente crua, pois pode ser tóxica para o organismo. O ideal, portanto, é cozinhá-la de 30 a 40 minutos em uma panela de pressão com um pouco de água e sal e depois de esfriar retirar a casca para consumir. </p>

    Não é recomendado o consumo dessa semente crua, pois pode ser tóxica para o organismo. O ideal, portanto, é cozinhá-la de 30 a 40 minutos em uma panela de pressão com um pouco de água e sal e depois de esfriar retirar a casca para consumir.

    Foto: User:FML/Wikimédia Commons
  • <p>Pessoas que precisem controlar a ingestÃ£o de carboidrato ou de potÃ¡ssio (doenÃ§a renal, por exemplo), devem consumi-lo com moderaÃ§Ã£o. AlÃ©m de buscar uma orientaÃ§Ã£o mÃ©dica e nutricional sobre a quantidade adequada de pinhÃ£o a ser consumida.</p>

    Pessoas que precisem controlar a ingestÃ£o de carboidrato ou de potÃ¡ssio (doenÃ§a renal, por exemplo), devem consumi-lo com moderaÃ§Ã£o. AlÃ©m de buscar uma orientaÃ§Ã£o mÃ©dica e nutricional sobre a quantidade adequada de pinhÃ£o a ser consumida.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Além de servir de alimento para os humanos desde a época em que os indígenas dominavam o território brasileiro, o pinhão também é consumido por animais terrestres e pássaros.</p>

    Além de servir de alimento para os humanos desde a época em que os indígenas dominavam o território brasileiro, o pinhão também é consumido por animais terrestres e pássaros.

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>O pinhão é um alimento versátil, visto que pode aparecer em diversas receitas e acompanhar arroz ou se transformar em farofa ou vinagrete. </p>

    O pinhão é um alimento versátil, visto que pode aparecer em diversas receitas e acompanhar arroz ou se transformar em farofa ou vinagrete.

    Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>Este alimento também pode estar presente em bolinhos, que podem ser zero lactose, assim como um aperitivo de entrada para outros pratos ao longo da refeição.</p>

    Este alimento também pode estar presente em bolinhos, que podem ser zero lactose, assim como um aperitivo de entrada para outros pratos ao longo da refeição.

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>O pinhão também pode ser acrescentado a tortas salgadas, risotos e ensopados com legumes, ricos em nutrientes que são essenciais à saúde. </p>

    O pinhão também pode ser acrescentado a tortas salgadas, risotos e ensopados com legumes, ricos em nutrientes que são essenciais à saúde.

    Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>O pinhão também pode se transformar em sopas ou caldos extremamente nutritivos. É uma boa opção para pessoas com doença celíaca, já que não possui glúten.</p>

    O pinhão também pode se transformar em sopas ou caldos extremamente nutritivos. É uma boa opção para pessoas com doença celíaca, já que não possui glúten.

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>Na forma de farinha substitui a de trigo e faz parte de preparações como pães, bolos e biscoitos. Basta ser triturado através de um processador e se transformar em uma farofa.</p>

    Na forma de farinha substitui a de trigo e faz parte de preparações como pães, bolos e biscoitos. Basta ser triturado através de um processador e se transformar em uma farofa.

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • <p>O maior produtor de pinhão no Brasil é o estado do Paraná, responsável por cerca de 80% da produção nacional. Em média, o estado produz aproximadamente 40 mil toneladas de pinhão por ano</p>

    O maior produtor de pinhão no Brasil é o estado do Paraná, responsável por cerca de 80% da produção nacional. Em média, o estado produz aproximadamente 40 mil toneladas de pinhão por ano

     Foto: Divulgação
  • <p>O pinhão também é economicamente importante em Santa Catarina. O estado tem até uma Feira de PInhão, anual, em Lages. Das 16 mil famílias de produtores rurais de Santa Catarina, pelo menos 30% delas têm no pinhão um dos produtos que compõem a renda anual da propriedade.</p>

    O pinhão também é economicamente importante em Santa Catarina. O estado tem até uma Feira de PInhão, anual, em Lages. Das 16 mil famílias de produtores rurais de Santa Catarina, pelo menos 30% delas têm no pinhão um dos produtos que compõem a renda anual da propriedade.

     Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay