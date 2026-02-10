Assine
Cromoterapia: o tratamento com cores que ajuda a manter o equilíbrio

RF
Redação Flipar
    A cromoterapia é uma técnica antiga, iniciada em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Nesta terapia, cada cor apresenta uma função terapêutica diferente e pode ser aplicada com uma diversidade de instrumentos.

     Foto: Imagem de ????? ?????? por Pixabay
    Lâmpadas coloridas, roupas, alimentos, janelas coloridas ou água solarizada são formas para realizar este tratamento.

     Foto: Freepik
    A cromoterapia não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia.

     Foto: Imagem de Gustavo Ferreira Gustavo por Pixabay
    No entanto, está aprovada e é oferecida pelo SUS, como parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).

     Foto: Pixabay
    A cromoterapia é realizada através de aparelhos que emitem luz de diferentes cores, sendo que essa luz pode ser emitida diretamente na pele ou a pessoa pode ficar em contato com a luz dentro de uma sala fechada, podendo estar deitada ou sentada.

    Foto: Imagem de Balázs Somos por Pixabay
    A escolha da cor depende da indicaÃ§Ã£o do terapeuta, sendo que as cores mais utilizadas sÃ£o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.

     Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
    As cores vermelho, laranja e amarelo podem ser classificadas como quentes, que são estimulantes, enquanto que as cores verde, azul e violeta são chamadas cores frias e estão ligadas ao efeito calmante.

     Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
    Este tipo de tratamento está disponível em postos de saúde de algumas cidades e podem ser oferecidos pelo SUS , o Sistema Único de Saúde.

    Foto: Imagem de Morrayah por Pixabay
    Alguns hospitais e clínicas também disponibilizam o tratamento com a cromoterapia, porém é importante que seja realizado por profissionais e terapeutas treinados e capacitados neste tipo de prática.

     Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
    Como benefícios, a cromoterapia alivia os sintomas de determinada doença através de uma cor específica, melhora o bem-estar físico e mental, além de diminuir o cansaço físico.

     Foto: Imagem de Luiz A. Rolim de Moura Luiz Rolim por Pixabay
    Também ajuda na diminuição dos transtornos do sono, no auxílio do tratamento de dores de cabeça e na estimulação do Sistema Nervoso Central.

     Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
    Além disso, a cromoterapia, muitas vezes, é utilizada como tratamento complementar para quem tem problemas cardíacos e de circulação sanguínea.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
    Devido aos seus benefícios, a cromoterapia pode ser utilizada para vários tipos de problemas de saúde como febre, insônia, diabetes, doenças psiquiátricas, hipertensão, transtorno afetivo sazonal, feridas e doenças articulares. Mas sempre em paralelo com a medicação tradicional do profissional de saúde.

     Foto: Imagem de armennano por Pixabay
    Existem alguns casos em que a cromoterapia é bastante utilizada, como na aplicação de luz azul em recém-nascidos com icterícia e em pessoas que tenham feridas infectadas.

    Foto: Freepik
    Além disso, o uso da luz rosa pode auxiliar no tratamento de pessoas com depressão, pois ajuda a aumentar algumas substâncias que melhoram o humor, como serotonina.

    Foto: reprodução de vídeo anoerone
    Atenção! Embora possua benefícios para a saúde, a cromoterapia pode ter efeitos indesejáveis se as cores não forem usadas de forma adequada ou se forem feitas por profissionais não habilitados.

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    Além disso, as cores de tons vermelho e laranja não devem ser usadas por pessoas com febre ou que estejam muito nervosas, pois essas cores podem intensificar estes sintomas.

     Foto: Freepik
    Da mesma forma, segundo especialistas, pessoas que sofram de gota não devem usar cores azul e violeta por provocar sensação de piora dos sintomas da doença.

     Foto: Freepik
    Apesar de ser uma forma de terapia, é importante ressaltar que a cromoterapia não substitui o tratamento indicado pelo médico. Ela deve ser usada apenas como prática complementar.

     Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
