Pentágono: conheça esse símbolo de poder dos Estados Unidos

  • <p>O dia 11 de setembro marca o início da construção do Pentágono. Foi em 1941 e as obras duraram 16 meses. O prédio foi inaugurado em 15 de janeiro de 1943. </p>

    Foto: LT Gordon Eugene Martin USNR/Wikimedia Commons
  • <p>O Pentágano já completou 82 anos e, portanto, soma oito décadas como um dos símbolos do poderio americano. Conheça este monumento que tem relevância estratégica vital nos Estados Unidos.</p>

     Foto: United States Department of Defense/Wikimedia Commons
  • <p>O prédio é localizado no condado de Arlington, Virgínia, à margem do rio Potomac, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.</p>

     Foto: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD/Wikimedia Commons
  • <p>O termo se refere justamente à figura geométrica que caracteriza a sua construção: uma obra que tem cinco lados na estrutura e que é um dos símbolos das Forças Armadas dos Estados Unidos.</p>

     Foto: United States Department of Defense/Wikimedia Commons
  • <p>O prédio foi projetado pelo arquiteto estadunidense George Bergstrom (1876-1955). Ele nasceu no Wisconsin, formou-se pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1899 e se estabeleceu em Los Angeles, Califórnia, em 1901.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>A criação e construção do Pentágono teve dois personagens do Exército dos Estados Unidos como figuras centrais. </p>

    Foto: Touch Of Light/Wikimedia Commons
  • <p>O primeiro foi o general Brehon Somervell, principal incentivador do projeto de criação do Pentágono. </p>

    Foto: U.S. Army/Wikimedia Commons
  • <p>O segundo foi o coronel Leslie Groves, principal responsável pela supervisão do projeto para o Exército dos Estados Unidos. </p>

    Foto: U.S. Army/Wikimedia Commons
  • <p>O Pentágono é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo, com cerca de 600 mil metros quadrados.</p>

     Foto: U.S. Navy/Wikimedia Commons
  • <p>Entre militares e civis, o Pentágono tem cerca de 23 mil funcionários trabalhando no prédio. Além disso, tem cerca de 3 mil equipes de apoio trabalhando no local. </p>

    Foto: TSGT JIM VARHEGYI, USAF/Wikimedia Commons
  • <p>Este complexo “labirinto” em forma de prédio tem uma extensão total de 28,2 quilômetros. São 5 andares acima do solo, 2 pisos subterrâneos e 5 corredores em anel por andar. </p>

    Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>A estrutura inclui uma praça central de 20 mil m², que também tem a forma de um pentágono e é informalmente conhecida como “ground zero”.</p>

     Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
  • <p>O “ground zero” é um apelido que teve origem na Guerra Fria, pois, teoricamente, seria um alvo da União Soviética na eclosão de uma hipotética guerra nuclear.</p>

     Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
  • <p>O prédio do Pentágono entrou para o Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos em 27 de julho de 1989, e tornou-se Marco Histórico Nacional em 5 de outubro de 1992.</p>

     Foto: Camila Ferreira & Mario Duran/Wikimedia Commons
  • <p>Por ser um dos símbolos do poderio americano, o Pentágono tornou-se alvo dos terroristas do maior atentado da história do país, em 11 de setembro de 2001. Além das Torres Gêmeas do World Trade Center, o Pentágono também foi o destino dos suicidas comandados por Bin Laden. </p>

    Foto: U.S. Navy photo/Wikimedia Commons
  • <p>Assim, 60 anos após o início da sua construção, o Pentágono foi parcialmente destruído no ataque da Al Qaeda. O avião 77 da American Airlines, sequestrado por terroristas, foi jogado contra o lado oeste do Pentágono, resultando na morte de 189 pessoas.</p>

     Foto: Air Force Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill/Wikimedia Commons
