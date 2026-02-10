Assine
Cidade paradisíaca em Santa Catarina cobra taxa de turismo para visitantes

Redação Flipar
    Para isso, Bombinhas, cidade com cerca de 25 mil habitantes, cobra desde 2015 a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) dos visitantes.

    Foto: Cristian Cruz/Prefeitura de Bombinhas
    A taxa é aplicada durante a alta temporada, que vai de novembro a abril, e pode chegar a R$ 191,50 — veículos de pequeno porte pagam R$ 38 e utilitários R$ 57, por exemplo.

    Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    O objetivo do tributo é mitigar o impacto ambiental causado pelo turismo de massa e financiar a manutenção da infraestrutura local.

     Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    Bombinhas tem 67% de área verde, três unidades de conservação e 39 praias, sendo cinco com selo Bandeira Azul.

     Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    Na Ãºltima temporada, a arrecadaÃ§Ã£o alcanÃ§ou R$ 26,4 milhÃµes, usados em aÃ§Ãµes como fiscalizaÃ§Ã£o, educaÃ§Ã£o ambiental, recuperaÃ§Ã£o de vegetaÃ§Ã£o, planos de manejo e monitoramento marinho.

     Foto: Flickr - MTur Destinos
    Entre novembro de 2024 e abril de 2025, o município recebeu 2,3 milhões de turistas, chegando a multiplicar sua população em até 18 vezes.

     Foto: Flickr - MTur Destinos
    A aplicação da TPA não é algo novo no Brasil. O pedágio ambiental já foi adotado em destinos como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Jericoacoara, no Ceará.

     Foto: Divulgação/Governo do Ceará
    Em Bombinhas, o pagamento pode ser feito online, por aplicativo, Pix, tags automáticas, pórticos de acesso ao município ou em totens de autoatendimento em locais específicos da cidade.

     Foto: Reproduc?a?o
    Mesmo com a taxa, a cidade continua em alta: segundo uma pesquisa realizada pelo Booking.com, Bombinhas foi o 5º destino brasileiro mais buscado por estrangeiros para passar o Réveillon em 2025.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Embora seja o menor município do estado de Santa Catarina em extensão territorial com pouco mais de 34 km², Bombinhas é um dos maiores em beleza natural.

     Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    O lugar compensa o tamanho reduzido com uma grande diversidade de praias, paisagens naturais preservadas e forte vocação para o turismo.

     Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    Conhecida como a Capital do Mergulho Ecológico, a cidade abriga parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, um santuário que atrai mergulhadores do mundo todo.

    Foto: Wikimedia Commons/Matheus Hobold Sovernigo
    Em terra firme, o ecoturismo é fortalecido por trilhas que cortam a Mata Atlântica, como a famosa trilha do Morro do Macaco, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus de todo o arquipélago e das baías vizinhas.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A cidade é rodeada por quase 40 praias, cada uma com características variadas.

    Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
    As Praias de Bombinhas e Bombas, por exemplo, são as mais urbanizadas, com boa infraestrutura de hotéis, restaurantes e comércio, sendo as preferidas de famílias com crianças.

     Foto: Flickr - MTur Destinos
    Para quem busca sossego e águas cristalinas, a Praia da Lagoinha e a Sepultura são paradas obrigatórias.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Fora da alta temporada, a cidade oferece uma atmosfera mais tranquila, ideal para quem busca descanso, caminhadas e uma gastronomia à base de frutos do mar.

    Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
