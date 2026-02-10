Laura Pausini retoma projeto de covers duas décadas depois
Diferentemente do disco original, o novo trabalho surgiu de forma espontânea e fora do planejamento inicial da carreira. em entrevista recente, a cantora relacionou a decisão ao impacto da pandemia e à necessidade de retomar o contato com o público.Foto: Reprodução do X @LauraPausini
Conhecida pela forte ligação com apresentações ao vivo, Pausini afirma que cantar no palco é parte essencial de sua identidade artística. A turnê do álbum tem passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro do próximo ano, no Pacaembu.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
A turnê de Pausini teve início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguindo por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.Foto: Reprodução do X @LauraPausini
Além da Europa, a artista passa por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.Foto: Reprodução do X @LauraPausini
Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbums, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha – fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso em italiano e espanhol, procurando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.Foto: Divulgação
Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo. Foram mais de 70 milhões de cópias vendidas.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Dentre eles, certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante. Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini