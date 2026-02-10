Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Laura Pausini retoma projeto de covers duas décadas depois

RF
Redação Flipar
  • <p>Diferentemente do disco original, o novo trabalho surgiu de forma espontânea e fora do planejamento inicial da carreira. em entrevista recente, a cantora relacionou a decisão ao impacto da pandemia e à necessidade de retomar o contato com o público.</p>

    Diferentemente do disco original, o novo trabalho surgiu de forma espontânea e fora do planejamento inicial da carreira. em entrevista recente, a cantora relacionou a decisão ao impacto da pandemia e à necessidade de retomar o contato com o público.

     Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • <p>Conhecida pela forte ligação com apresentações ao vivo, Pausini afirma que cantar no palco é parte essencial de sua identidade artística. A turnê do álbum tem passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro do próximo ano, no Pacaembu.</p>

    Conhecida pela forte ligação com apresentações ao vivo, Pausini afirma que cantar no palco é parte essencial de sua identidade artística. A turnê do álbum tem passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro do próximo ano, no Pacaembu.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>A turnê de Pausini teve início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguindo por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.</p>

    A turnê de Pausini teve início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguindo por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.

     Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • <p>Além da Europa, a artista passa por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.</p>

    Além da Europa, a artista passa por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.

     Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • <p>Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.</p>

    Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.</p>

    Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.</p>

    A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.</p>

    Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbums, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha – fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.</p>

    No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbums, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha – fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso em italiano e espanhol, procurando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.</p>

    Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso em italiano e espanhol, procurando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.</p>

    Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo. Foram mais de 70 milhões de cópias vendidas.</p>

    Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo. Foram mais de 70 milhões de cópias vendidas.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Dentre eles, certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante. Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.</p>

    Dentre eles, certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante. Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.</p>

    Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.</p>

    Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.</p>

    Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • <p>Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.</p>

    Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.

     Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay