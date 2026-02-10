Pra quem não viu: Will Santana surfa onda colossal durante tempestade em Nazaré
-
A praia, famosa mundialmente pelas ondulações extremas, voltou a registrar ondas impressionantes que ultrapassaram os 25 metros de altura após a passagem da tempestade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/02-Nazare.jpg?20260210085214" width="1114" height="626">
A praia, famosa mundialmente pelas ondulações extremas, voltou a registrar ondas impressionantes que ultrapassaram os 25 metros de altura após a passagem da tempestade.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
O surfista realizou o feito em um cenário de mar caótico, com muita espuma e forte turbulência. Will seguiu para a esquerda e surfou de backside (manobra de costas para a onda), mantendo o controle mesmo diante das condições adversas, até conseguir sair da onda sem cair, concluindo a manobra com sucesso.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/03-Nazare.jpg?20260210085213" width="1114" height="626">
O surfista realizou o feito em um cenário de mar caótico, com muita espuma e forte turbulência. Will seguiu para a esquerda e surfou de backside (manobra de costas para a onda), mantendo o controle mesmo diante das condições adversas, até conseguir sair da onda sem cair, concluindo a manobra com sucesso.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
O feito foi celebrado pelo próprio atleta nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, Will resumiu a experiência com poucas palavras: “Tempestade Ingrid na Europa. Ventos fortes. Ondas gigantes. Surfe no limite”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/10-Nazare.jpg?20260210085214" width="1114" height="626">
O feito foi celebrado pelo próprio atleta nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, Will resumiu a experiência com poucas palavras: “Tempestade Ingrid na Europa. Ventos fortes. Ondas gigantes. Surfe no limite”.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
Especialista em ondas gigantes, Will Santana percorre diversos pontos do planeta em busca dos maiores desafios do mundo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/12-Nazare.jpg?20260210085218" width="1114" height="626">
Especialista em ondas gigantes, Will Santana percorre diversos pontos do planeta em busca dos maiores desafios do mundo.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
-
Com ampla experiência em Nazaré, ele faz parte do seleto grupo de surfistas que enfrentam algumas das situações mais extremas da modalidade, sempre apoiado por planejamento detalhado, equipe de resgate e preparação física intensa.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-Nazare.jpg?20260210085219" width="1114" height="626">
Com ampla experiência em Nazaré, ele faz parte do seleto grupo de surfistas que enfrentam algumas das situações mais extremas da modalidade, sempre apoiado por planejamento detalhado, equipe de resgate e preparação física intensa.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
Natural de Sergipe, Willyam Santana é reconhecido como um dos nomes do surfe de ondas gigantes, modalidade que reúne atletas como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, e sua história é vista como exemplo de superação em um dos esportes mais radicais do planeta.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/15-Nazare.jpg?20260210085218" width="1114" height="626">
Natural de Sergipe, Willyam Santana é reconhecido como um dos nomes do surfe de ondas gigantes, modalidade que reúne atletas como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, e sua história é vista como exemplo de superação em um dos esportes mais radicais do planeta.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
Nazaré é uma pequena vila litorânea portuguesa localizada no distrito de Leiria, na região Oeste de Portugal. Ao longo das últimas décadas, o então pacato vilarejo de pescadores transformou-se em um dos destinos mais emblemáticos do mundo não só para quem ama o mar, mas para turistas e atletas de elite de todos os continentes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/18-Nazare.jpg?20260210085219" width="1114" height="626">
Nazaré é uma pequena vila litorânea portuguesa localizada no distrito de Leiria, na região Oeste de Portugal. Ao longo das últimas décadas, o então pacato vilarejo de pescadores transformou-se em um dos destinos mais emblemáticos do mundo não só para quem ama o mar, mas para turistas e atletas de elite de todos os continentes.Foto: - LUIS ASCENSO/WikimédiaCommons
-
-
A cidade fica em uma área histórica da província de Estremadura e combina tradições locais, belezas naturais e uma geografia espetacular que a torna única no mapa atlântico europeu.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/20-Nazare.jpg?20260210085219" width="1114" height="626">
A cidade fica em uma área histórica da província de Estremadura e combina tradições locais, belezas naturais e uma geografia espetacular que a torna única no mapa atlântico europeu.Foto: LUIS ASCENSO/WikimédiaCommons
-
Originalmente conhecida por suas praias extensas, pesca artesanal e tradições culturais, Nazaré começou a ganhar importância turística ao longo do século 20, quando visitantes nacionais e internacionais passaram a frequentar suas areias e participar das festividades religiosas e populares da região.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/19-Nazare.jpg?20260210085220" width="1114" height="626">
Originalmente conhecida por suas praias extensas, pesca artesanal e tradições culturais, Nazaré começou a ganhar importância turística ao longo do século 20, quando visitantes nacionais e internacionais passaram a frequentar suas areias e participar das festividades religiosas e populares da região.Foto: Mister No/WikimédiaCommons
-
No entanto, o que diferencia Nazaré no cenário mundial hoje é o fenômeno natural que ocorre em suas águas: as ondas gigantes da Praia do Norte.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/24-Nazare.jpg?20260210085220" width="1114" height="626">
No entanto, o que diferencia Nazaré no cenário mundial hoje é o fenômeno natural que ocorre em suas águas: as ondas gigantes da Praia do Norte.Foto: Reprodução do X @Arteymas_
-
-
Essa praia, situada ao norte do promontório rochoso que separa a vila, tornou-se ponto de referência internacional no surfe de ondas grandes devido à presença do Canhão da Nazaré, um enorme desfiladeiro submarino que se estende por centenas de quilômetros e atinge altitudes de milhares de metros de profundidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/27-Nazare.jpg?20260210085220" width="1114" height="626">
Essa praia, situada ao norte do promontório rochoso que separa a vila, tornou-se ponto de referência internacional no surfe de ondas grandes devido à presença do Canhão da Nazaré, um enorme desfiladeiro submarino que se estende por centenas de quilômetros e atinge altitudes de milhares de metros de profundidade.Foto: Reprodução do X
-
Essa estrutura geológica atua como uma espécie de “amplificador” das ondulações que vêm do Oceano Atlântico, canalizando e intensificando a energia e permitindo que ondas enormes se formem em frente à costa.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/26-Nazare.jpg?20260210085220" width="1114" height="626">
Essa estrutura geológica atua como uma espécie de “amplificador” das ondulações que vêm do Oceano Atlântico, canalizando e intensificando a energia e permitindo que ondas enormes se formem em frente à costa.Foto: Reprodução do X @Rainmaker1973
-
A partir de 2010, a curiosidade global por Nazaré cresceu exponencialmente, sobretudo quando surfistas de renome internacional começaram a dominar e documentar sessões de surfe em ondas que desafiam os limites do esporte. Nomes como o norte-americano Garrett McNamara foram fundamentais para colocar o local no foco do mundo esportivo depois de recordes impressionantes terem sido registrados na Praia do Norte.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/17-Nazare.jpg?20260210085220" width="1114" height="626">
A partir de 2010, a curiosidade global por Nazaré cresceu exponencialmente, sobretudo quando surfistas de renome internacional começaram a dominar e documentar sessões de surfe em ondas que desafiam os limites do esporte. Nomes como o norte-americano Garrett McNamara foram fundamentais para colocar o local no foco do mundo esportivo depois de recordes impressionantes terem sido registrados na Praia do Norte.Foto: Reprodução do instagram @willyamsantana
-
-
Desde então, recordes têm sido batidos sucessivas vezes, com ondas frequentemente superiores a 20 metros e, em casos excepcionais, chegando perto ou mesmo ultrapassando os 30 metros de altura.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/25-Nazare.jpg?20260210085222" width="1114" height="626">
Desde então, recordes têm sido batidos sucessivas vezes, com ondas frequentemente superiores a 20 metros e, em casos excepcionais, chegando perto ou mesmo ultrapassando os 30 metros de altura.Foto: Reprodução do X @Surfer
-
Nazaré também oferece uma experiência cultural rica e diversa. A vila se divide em diferentes núcleos urbanos, incluindo o Sítio, a Praia da Nazaré e a antiga Pederneira, cada um com suas características singulares. O Forte de São Miguel Arcanjo, construído no século 16, ergue-se sobre uma falésia como testemunha histórica e mirante excepcional para observar a força das ondas que chegam do Atlântico.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/21-Nazare.jpg?20260210085222" width="1114" height="626">
Nazaré também oferece uma experiência cultural rica e diversa. A vila se divide em diferentes núcleos urbanos, incluindo o Sítio, a Praia da Nazaré e a antiga Pederneira, cada um com suas características singulares. O Forte de São Miguel Arcanjo, construído no século 16, ergue-se sobre uma falésia como testemunha histórica e mirante excepcional para observar a força das ondas que chegam do Atlântico.Foto: Carlos Luis M C da Cruz/WikimédiaCommons
-
Para além do surfe e das atrações naturais, muitos visitantes buscam a vila em combinação com outras experiências em Portugal, como a visita ao famoso Santuário de Fátima, uma das maiores atrações religiosas do país, que fica a pouco tempo de distância.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/10/Santuario-de-Fatima-e1763573633336.jpg?20260210085222" width="1114" height="626">
Para além do surfe e das atrações naturais, muitos visitantes buscam a vila em combinação com outras experiências em Portugal, como a visita ao famoso Santuário de Fátima, uma das maiores atrações religiosas do país, que fica a pouco tempo de distância.Foto: Wikimedia Commons/Lacobrigo
-