De volta à TV em meio à vida de dono de bar: múltiplas facetas de Daniel de Oliveira
Sua última novela havia sido “O Rebu” (2014), e agora ele revive a energia dos estúdios. Recentemente, ao “Uol”, afirmou que está matando a saudade da teledramaturgia na TV aberta: “Estava fazendo falta, já. Redescobri essa paixão pela novela porque você acaba criando uma trupe, né? E vai com essa trupe durante nove meses”, declarou.Foto: Divulgação
Em “Coração Acelerado”, ele interpreta Alaorzinho, empresário do ramo sertanejo casado com Zilá (Leandra Leal). Inicialmente machista, seu personagem impede a esposa de cantar, mas a trama promete reviravoltas e conflitos familiares ao longo dos anos.Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Para Daniel, novelas têm um charme próprio: rotina intensa, senso de equipe e a construção de vínculos que se fortalecem com o tempo. Esse reencontro reacende sua paixão pelo formato.Foto: Divulgação
Ele relembra com carinho de “Cabocla” (Globo, 2004), destacando a rotina prazerosa. Compara essa experiência com o clima atual nos estúdios, reforçando o valor das relações: “Foi uma lembrança boa, bastidores eram aconchegantes. Chegar, trabalhar, encontrar as pessoas. E essa novela está se repetindo dessa forma também. Está muito gostoso”.Foto: Divulgação
O convite para retornar a uma novela com papel fixo chegou quando ele notou ser o propício para reaparecer. E admitiu que prefere o reconhecimento mais sutil: “Adoro quando pessoas chegam na rua e falam: ‘você, como é seu nome mesmo?’. Porque estou no lugar mais confortável pra mim. Mas quando falam ‘Daniel’ direto, penso: ‘Preciso dar umas voltas'”.Foto: Instagram
Nos últimos dez anos, Daniel de Oliveira participou de doze filmes, como “Sangue Azul” (foto), “Estrada 47”, “Órfãos do Eldorado”, “Aos Teus Olhos” e “O Rio do Desejo”. O cinema se tornou, portanto, um espaço constante de criação.Foto: Divulgação
Em 2026, o ator deve aparecer em três novos filmes, incluindo “Muito Prazer”, dirigido por Jorge Furtado (foto). A diversidade de papéis ao longo da carreira reforça sua ampla versatilidade artística.Foto: Braswiki wiki commons
Nascido em 19 de junho de 1977 na cidade mineira de Pompéu, Daniel carrega lembranças da infância no sítio dos avós, embaladas por modões sertanejos como Trio Parada Dura e Milionário E José Rico, que influenciam sua sensibilidade. Assim, o estilo musical exibido em “Coração Acelerado” desperta sua memória de criança e o ambiente no qual cresceu.Foto: Renan Marx Nolasco wikimedia commons
O ator, aliás, sempre teve a música como refúgio. Entre projetos, gravou discos e mantém até hoje essa paixão como parte essencial de sua vida. Ele brinca que precisa de ajuda para finalmente lançar o primeiro álbum.Foto: TV Brasil wikimedia commons
O disco reúne colaborações importantes, incluindo a ex-mulher Sophie Charlotte. Para ele, o trabalho tem identidade forte e reflete sua trajetória pessoal e artística.Foto: Reprodução Instagram
Em 2023, Daniel abriu um bar em Belo Horizonte, transformando-o em ponto de encontro de torcedores do Atlético Mineiro, seu clube do coração. A inauguração foi simbólica: dia 11/11, às 13 horas e 13 minutos, em homenagem ao número do Galo. Assim, viu o espaço se tornar um símbolo de celebração e identidade para os frequentadores.Foto: Divulgação
Contudo, ele admitiu que precisou se policiar para não se deixar levar pelo cotidiano do empreendimento. E decidiu, portanto, equilibrar o tempo e voltar ao Rio de Janeiro para se dedicar novamente às novelas.Foto: Reprodução Instagram
O ator foi casado com Sophie Charlotte até 2024, após oito anos de união, com quem tem um filho chamado Otto; antes disso, foi casado com a atriz Vanessa Giácomo (até 2012), de quem tem outros dois filhos, Raul e Moisés,Foto: Reprodução Instagram
Apesar da separação, Daniel e Sophie já foram vistos juntos em eventos dos filhos, demonstrando, assim, uma boa convivência. A atriz, inclusive, está em um relacionamento com o cantor e ator Xamã.
Apesar da visibilidade, Daniel prefere atualmente manter a vida pessoal mais afastada dos holofotes. Assim, valoriza momentos reservados e a simplicidade, longe da badalação, com pessoas do seu círculo de convívio.Foto: Reprodução de vídeo
Apaixonado por projetos, ele não se limita a um único campo e reconhece que cada fase traz aprendizados. Assim, encara o futuro com disposição para se reinventar sempre que necessário.Foto: Reprodução de vídeo
Daniel de Oliveira também é dublador. Ele deu voz a personagens marcantes em animações, como “O Galinho Chicken Little”(2005), como o galinho, “Happy Feet: O Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011) como Mano, além de “Gnomeu e Julieta” (2011).Foto: Youtube Canal Br_MeKO Divulgação TV Globo