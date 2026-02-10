Em Uttarakhand, na Índia, crianças atravessam rios presas em equipamentos improvisados para chegar à escola
Nesse lugar, a geografia do Himalaia, a ausência de estradas e a falta de pontes permanentes obrigam estudantes a atravessar rios em vagonetas presas a cabos de aço e depois caminhar por longas trilhas íngremes para chegar à escola.Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
Essas estruturas são improvisadas, criadas por conselhos comunitários e famílias, e não seguem padrões formais de engenharia.Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
Além disso, as vagonetas dependem da manutenção da própria comunidade, tornando-se especialmente perigosas durante a temporada de monções.Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
Nesse período, as cheias, os ventos fortes e a neblina aumentam a instabilidade e provocam mais faltas às aulas e evasão escolar.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
Reportagens da BBC News, Reuters e The Guardian documentaram, entre 2017 e 2019, crianças de 7 a 12 anos realizando diariamente essas travessias.Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
Muitas vezes, elas são puxadas manualmente por cordas auxiliares, enquanto adultos ajudam no embarque e desembarque.Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
Em alguns casos, o tempo total de deslocamento até a escola ultrapassa duas horas por trecho, somando a travessia dos rios e caminhadas de até 10 a 15 quilômetros por encostas acentuadas.Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
As autoridades locais chegaram a iniciar estudos para a construção de passarelas e pontes pedonais após a repercussão internacional.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
No entanto, os projetos enfrentam obstáculos como altos custos, licenciamento ambiental e terreno instável, e muitas comunidades seguem sem soluções definitivas.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
Diretores escolares relatam a necessidade de flexibilizar horários, enquanto internatos são vistos como uma alternativa limitada.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
Ao mesmo tempo, ONGs tentam reduzir riscos com equipamentos básicos de segurança e campanhas por transporte escolar.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
Situações semelhantes ocorrem em países como Colômbia, Vietnã e Nepal, revelando um padrão global de infraestrutura precária em áreas isoladas.Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
Especialistas alertam que cabos sem cálculo estrutural podem falhar e defendem pontes pedonais de baixo custo como alternativa mais segura.Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
Uttarakhand é um estado localizado no norte da Índia, na região do Himalaia, conhecido por suas paisagens montanhosas, florestas densas e rios sagrados como o Ganges e o Yamuna.Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
Uttarakhand Ã© conhecido como “Devbhumi” ou Terra dos Deuses, devido Ã sua imensa importÃ¢ncia espiritual e aos inÃºmeros templos hindus, como os do circuito Char Dham.Foto: Sumita Roy Dutta /wikimÃ©dia Commons
A região também é rica em biodiversidade, com parques nacionais como Jim Corbett, o mais antigo da Índia.Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
