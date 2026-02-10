Assine
Em Uttarakhand, na Índia, crianças atravessam rios presas em equipamentos improvisados para chegar à escola

Redação Flipar
  • <p>Nesse lugar, a geografia do Himalaia, a ausência de estradas e a falta de pontes permanentes obrigam estudantes a atravessar rios em vagonetas presas a cabos de aço e depois caminhar por longas trilhas íngremes para chegar à escola.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • <p>Essas estruturas são improvisadas, criadas por conselhos comunitários e famílias, e não seguem padrões formais de engenharia.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • <p>Além disso, as vagonetas dependem da manutenção da própria comunidade, tornando-se especialmente perigosas durante a temporada de monções.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • <p>Nesse período, as cheias, os ventos fortes e a neblina aumentam a instabilidade e provocam mais faltas às aulas e evasão escolar.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>Reportagens da BBC News, Reuters e The Guardian documentaram, entre 2017 e 2019, crianças de 7 a 12 anos realizando diariamente essas travessias.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • <p>Muitas vezes, elas são puxadas manualmente por cordas auxiliares, enquanto adultos ajudam no embarque e desembarque.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • <p>Em alguns casos, o tempo total de deslocamento até a escola ultrapassa duas horas por trecho, somando a travessia dos rios e caminhadas de até 10 a 15 quilômetros por encostas acentuadas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • <p>As autoridades locais chegaram a iniciar estudos para a construção de passarelas e pontes pedonais após a repercussão internacional.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>No entanto, os projetos enfrentam obstáculos como altos custos, licenciamento ambiental e terreno instável, e muitas comunidades seguem sem soluções definitivas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>Diretores escolares relatam a necessidade de flexibilizar horários, enquanto internatos são vistos como uma alternativa limitada.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>Ao mesmo tempo, ONGs tentam reduzir riscos com equipamentos básicos de segurança e campanhas por transporte escolar.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>Situações semelhantes ocorrem em países como Colômbia, Vietnã e Nepal, revelando um padrão global de infraestrutura precária em áreas isoladas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • <p>Especialistas alertam que cabos sem cálculo estrutural podem falhar e defendem pontes pedonais de baixo custo como alternativa mais segura.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • <p>Uttarakhand é um estado localizado no norte da Índia, na região do Himalaia, conhecido por suas paisagens montanhosas, florestas densas e rios sagrados como o Ganges e o Yamuna.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
  • <p>A região também é rica em biodiversidade, com parques nacionais como Jim Corbett, o mais antigo da Índia.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
