Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Conheça o animal ‘mais antigo do planeta’, que viveu há mais de 550 milhões de anos!

RF
Redação Flipar
  • <p>Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.</p>

    Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.

     Foto: Wikimedia Commons/Nobu Tamura
  • <p>Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.</p>

    Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.

     Foto: Wikimedia Commons/Citronnel
  • <p>Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro. </p>

    Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.

    Foto: Wikimedia Commons/Apokryltaros
  • <p>Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.</p>

    Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.

     Foto: Wikimedia Commons/Masahiro miyasaka
  • <p>Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum. </p>

    Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.

    Foto: Smith609 at English Wikipedia
  • <p>Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.</p>

    Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.

     Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons
  • <p>Os estudos sugerem que esse ser se movia lentamente para procurar alimentos. </p>

    Os estudos sugerem que esse ser se movia lentamente para procurar alimentos.

    Foto: Wikimedia Commons/Masahiro miyasaka
  • <p>O Período Ediacarano (de 635 a 541 milhões de anos atrás) reúne os registros mais antigos de animais multicelulares complexos.</p>

    O Período Ediacarano (de 635 a 541 milhões de anos atrás) reúne os registros mais antigos de animais multicelulares complexos.

     Foto: Wikimedia Commons/Detlef Walde
  • <p>O título de “animal mais antigo do planeta” pode se referir a diferentes contextos: o fóssil mais antigo classificado como animal, ou a linhagens de animais que sobreviveram por mais tempo até os dias atuais.</p>

    O título de “animal mais antigo do planeta” pode se referir a diferentes contextos: o fóssil mais antigo classificado como animal, ou a linhagens de animais que sobreviveram por mais tempo até os dias atuais.

     Foto: Wikimedia Commons/Didier Descouens
  • <p>Confira a seguir alguns outros animais que também podem ser considerados alguns dos mais antigos do planeta!</p>

    Confira a seguir alguns outros animais que também podem ser considerados alguns dos mais antigos do planeta!

     Foto: Flickr - Ryan Somma
  • <p>Spriggina (cerca de 550 milhões de anos): Alguns cientistas consideram que a spriggina pode ser ancestral distante de artrópodes ou anelídeos.</p>

    Spriggina (cerca de 550 milhões de anos): Alguns cientistas consideram que a spriggina pode ser ancestral distante de artrópodes ou anelídeos.

     Foto: Wikimedia Commons/Matteo De Stefano/MUSE
  • <p>Esponjas: Evidências moleculares sugerem que as esponjas são uma das linhagens animais mais antigas, com o fóssil mais antigo encontrado datado de cerca de 542 milhões de anos.</p>

    Esponjas: Evidências moleculares sugerem que as esponjas são uma das linhagens animais mais antigas, com o fóssil mais antigo encontrado datado de cerca de 542 milhões de anos.

     Foto: Flickr John Turnbull
  • <p>Ctenóforos (águas-vivas-pente): Alguns estudos genéticos os colocam como o primeiro grupo animal a se ramificar da árvore evolutiva.</p>

    Ctenóforos (águas-vivas-pente): Alguns estudos genéticos os colocam como o primeiro grupo animal a se ramificar da árvore evolutiva.

     Foto: Flickr - Steve Jurvetson
  • <p>Caranguejo-Ferradura: Não são verdadeiros caranguejos, mas parentes próximos dos aracnídeos. Sua linhagem existe há cerca de 445 milhões de anos. </p>

    Caranguejo-Ferradura: Não são verdadeiros caranguejos, mas parentes próximos dos aracnídeos. Sua linhagem existe há cerca de 445 milhões de anos.

    Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
  • <p>Celacanto (400 milhões de anos): Acreditava-se que esse peixe estava extinto há 66 milhões de anos até ser redescoberto em 1938. É o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres. </p>

    Celacanto (400 milhões de anos): Acreditava-se que esse peixe estava extinto há 66 milhões de anos até ser redescoberto em 1938. É o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres.

    Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay