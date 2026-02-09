Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Maior feira de tecnologia do mundo apresentou robôs domésticos e TV ultrafina

RF
Redação Flipar
  • <p>A LG levou ao CES um novo passo em direção à automação doméstica com o CLOiD, robô equipado com braços articulados e projetado para realizar tarefas cotidianas, como dobrar roupas, organizar objetos e circular pela casa funcionando como um centro móvel de controle. </p>

    A LG levou ao CES um novo passo em direção à automação doméstica com o CLOiD, robô equipado com braços articulados e projetado para realizar tarefas cotidianas, como dobrar roupas, organizar objetos e circular pela casa funcionando como um centro móvel de controle.

    Foto: Divulgação
  • <p>Mais do que um experimento chamativo, o dispositivo sinaliza uma tentativa clara de aproximar a robótica do uso prático no dia a dia. </p>

    Mais do que um experimento chamativo, o dispositivo sinaliza uma tentativa clara de aproximar a robótica do uso prático no dia a dia.

    Foto: Divulgação
  • <p>Durante as demonstrações ao vivo, uma das tarefas exibidas foi a de colocar peças de roupa dentro da máquina de lavar.</p>

    Durante as demonstrações ao vivo, uma das tarefas exibidas foi a de colocar peças de roupa dentro da máquina de lavar.

     Foto: Divulgação
  • <p>A LG não informou valores nem estabeleceu uma data para o início da comercialização do CLOiD, o robô multitarefas com inteligência artificial.</p>

    A LG não informou valores nem estabeleceu uma data para o início da comercialização do CLOiD, o robô multitarefas com inteligência artificial.

     Foto: Reprodução do Instagram @gooddaynwa
  • <p>Na CES 2026 a robótica ganha destaque com uma gama variada de inovações. Outra atração comentada é o Atlas, humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics em parceria com a Hyundai, exibido em Las Vegas com movimentos fluidos e capacidades que apontam para uso em fábricas e ambientes de produção. </p>

    Na CES 2026 a robótica ganha destaque com uma gama variada de inovações. Outra atração comentada é o Atlas, humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics em parceria com a Hyundai, exibido em Las Vegas com movimentos fluidos e capacidades que apontam para uso em fábricas e ambientes de produção.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
  • <p>A LG também reapresentou o conceito da TV ultrafina. Lançada originalmente como Signature OLED W7 e apelidada de “Wallpaper” por ter espessura comparável à de um smartphone, a proposta retorna agora sob o nome OLED evo W6. De acordo com a empresa, o novo modelo deve chegar ao mercado em breve.</p>

    A LG também reapresentou o conceito da TV ultrafina. Lançada originalmente como Signature OLED W7 e apelidada de “Wallpaper” por ter espessura comparável à de um smartphone, a proposta retorna agora sob o nome OLED evo W6. De acordo com a empresa, o novo modelo deve chegar ao mercado em breve.

     Foto: Divulgação
  • <p>A japonesa Yukai Engineering exibiu o Baby Fu-Fu, um ventilador portátil desenvolvido para bebês. Com design que remete a um ursinho, o aparelho pode ser acoplado a berços ou carrinhos de transporte. Voltado à segurança infantil, o modelo conta com hélice totalmente isolada, o que impede o contato direto com os dedos da criança. </p>

    A japonesa Yukai Engineering exibiu o Baby Fu-Fu, um ventilador portátil desenvolvido para bebês. Com design que remete a um ursinho, o aparelho pode ser acoplado a berços ou carrinhos de transporte. Voltado à segurança infantil, o modelo conta com hélice totalmente isolada, o que impede o contato direto com os dedos da criança.

    Foto: Divulgação
  • <p>A previsão de lançamento é para meados de 2026. A Yukai Engineering já havia despertado curiosidade na edição de 2025 ao apresentar um robô em forma de ursinho projetado para soprar bebidas quentes, ajudando a resfriá-las antes do consumo.</p>

    A previsão de lançamento é para meados de 2026. A Yukai Engineering já havia despertado curiosidade na edição de 2025 ao apresentar um robô em forma de ursinho projetado para soprar bebidas quentes, ajudando a resfriá-las antes do consumo.

     Foto: Divulgação
  • <p>A GE Appliances apresenta uma geladeira inteligente voltada a consumidores que fazem compras com regularidade. O modelo traz um scanner embutido na área externa do dispensador de água. Sempre que um produto acaba, o usuário pode ler o código de barras da embalagem, que é automaticamente incorporado a uma lista de compras digital sincronizada com um aplicativo. </p>

    A GE Appliances apresenta uma geladeira inteligente voltada a consumidores que fazem compras com regularidade. O modelo traz um scanner embutido na área externa do dispensador de água. Sempre que um produto acaba, o usuário pode ler o código de barras da embalagem, que é automaticamente incorporado a uma lista de compras digital sincronizada com um aplicativo.

    Foto: - Divulgação
  • <p>Em saúde e bem-estar, há inovações no segmento de escovas de dentes. Um exemplo é uma escova sônica inteligente capaz de monitorar indicadores de saúde por meio do hálito durante o uso, indicando potenciais sinais de condições como diabetes ou outras alterações metabólicas.</p>

    Em saúde e bem-estar, há inovações no segmento de escovas de dentes. Um exemplo é uma escova sônica inteligente capaz de monitorar indicadores de saúde por meio do hálito durante o uso, indicando potenciais sinais de condições como diabetes ou outras alterações metabólicas.

     Foto: Reprodução do Instagram @gooddaynwa
  • <p>De televisores e computadores a dispositivos vestíveis, robôs e gadgets diversos, a presença da inteligência artificial se intensifica na feira, permeando não apenas softwares, mas também o próprio funcionamento de hardwares e componentes eletrônicos.</p>

    De televisores e computadores a dispositivos vestíveis, robôs e gadgets diversos, a presença da inteligência artificial se intensifica na feira, permeando não apenas softwares, mas também o próprio funcionamento de hardwares e componentes eletrônicos.

     Foto: Reprodução do Instagram @gooddaynwa
  • <p>Após um 2025 marcado pela ascensão dos chamados agentes inteligentes, a IA passa a ocupar uma posição estrutural nas estratégias das fabricantes. </p>

    Após um 2025 marcado pela ascensão dos chamados agentes inteligentes, a IA passa a ocupar uma posição estrutural nas estratégias das fabricantes.

    Foto: Reprodução do Instagram @gooddaynwa
  • <p>Nesta edição da CES 2026, os carros elétricos e as tecnologias automotivas inteligentes ganharam destaque com protótipos que vão de veículos movidos a bateria a sistemas avançados de direção autônoma e assistentes digitais integrados. </p>

    Nesta edição da CES 2026, os carros elétricos e as tecnologias automotivas inteligentes ganharam destaque com protótipos que vão de veículos movidos a bateria a sistemas avançados de direção autônoma e assistentes digitais integrados.

    Foto: - Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
  • <p>Marcas e parceiras de tecnologia exibiram carros capazes de se comportar como companheiros proativos, com IA que adapta respostas ao motorista e aos passageiros em tempo real, além de demonstrações de robotaxis totalmente autônomos em desenvolvimento.</p>

    Marcas e parceiras de tecnologia exibiram carros capazes de se comportar como companheiros proativos, com IA que adapta respostas ao motorista e aos passageiros em tempo real, além de demonstrações de robotaxis totalmente autônomos em desenvolvimento.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
  • <p>Anéis inteligentes estão entre as novidades em Las Vegas. Por exemplo, fabricantes apresentaram a nova geração do RingConn Gen 3, que adiciona monitoramento de pressão arterial e sensores avançados ao formato de anel inteligente, reforçando a tendência de transformar esses dispositivos em ferramentas completas de acompanhamento de bem-estar</p>

    Anéis inteligentes estão entre as novidades em Las Vegas. Por exemplo, fabricantes apresentaram a nova geração do RingConn Gen 3, que adiciona monitoramento de pressão arterial e sensores avançados ao formato de anel inteligente, reforçando a tendência de transformar esses dispositivos em ferramentas completas de acompanhamento de bem-estar

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
  • <p>Criada em 1967, a Consumer Electronics Show (CES) se consolidou ao longo das décadas como o principal palco mundial para a apresentação de inovações tecnológicas. </p>

    Criada em 1967, a Consumer Electronics Show (CES) se consolidou ao longo das décadas como o principal palco mundial para a apresentação de inovações tecnológicas.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
  • <p>Desde então, a feira tem servido como vitrine para produtos e tendências que frequentemente moldam os rumos da indústria eletrônica e digital nos anos seguintes. Desde 1998, Las Vegas se tornou sua sede fixa, oferecendo a infraestrutura necessária para um evento de escala global.</p>

    Desde então, a feira tem servido como vitrine para produtos e tendências que frequentemente moldam os rumos da indústria eletrônica e digital nos anos seguintes. Desde 1998, Las Vegas se tornou sua sede fixa, oferecendo a infraestrutura necessária para um evento de escala global.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Brian Tong
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay