Em meio à tensão na Europa, rainha dos Países Baixos inicia treinamento no exército
A decisão real ocorre em um contexto de fortalecimento das Forças Armadas no continente, visando reduzir a dependência militar dos Estados Unidos e enfrentar ameaças externas, como a da Rússia.Foto: Domínio Público/Wikimédia
O gesto segue uma tendência entre famílias reais do continente, com exemplos na Noruega, Bélgica, Reino Unido e Espanha, além da própria filha de Máxima, a princesa Catharina-Amalia, que recentemente concluiu treinamento e foi promovida.Foto: Richard Broekhuijzen
Aos 54 anos, Máxima iniciou instrução militar básica, recebeu a patente de soldado e deverá ser promovida a tenente-coronel após o curso.Foto: Reproduc?a?o/Ministe?rio da Defesa dos Pai?ses Baixos
A exemplo dos Países Baixos, vários outros países europeus também são constituídos por monarquias até hoje; veja quais!Foto: Simona Marinkova Unsplash
Reino Unido – A monarquia britânica existe desde o século 9 e é constitucional desde 1688. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São cerca de 70 milhões de habitantes.Foto: Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível
O atual monarca é o Rei Charles III, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Rishi Sunak, lidera o governo parlamentar. O monarca tem papel cerimonial, sendo símbolo de unidade nacional e chefe de Estado.Foto: Reprodução/Instagram
Espanha – A monarquia espanhola foi restabelecida em 1975 após a ditadura de Franco e é constitucional. A Espanha tem 48 milhões de habitantes.Foto: AXP Photography Unsplash
-
O atual rei é Felipe VI, enquanto o Primeiro-Ministro, hoje Pedro Sánchez, chefia o governo. O rei desempenha funções simbólicas e representa a unidade do país.Foto: - Divulgação/Casa de S.M. el Rey
Suécia – A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século 10, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes.Foto: Unif por Pixabay
O atual monarca é o Rei Carl XVI Gustaf. O governo é liderado pelo primeiro-ministro, atualmente Ulf Kristersson, com o rei em funções puramente cerimoniais.Foto: - Linda Broström/Kungahuset
-
Noruega – Desde 1905, a Noruega é uma monarquia constitucional. O país tem atualmente 5,5 milhões de habitantes.Foto: Max van den Oetelaar Unsplash
O atual monarca Ã© o Rei Harald V, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Jonas Gahr StÃžre, lidera o governo parlamentar. O rei Ã© sÃmbolo de unidade e continuidade, com um papel nÃ£o polÃtico.Foto: - JÃžrgen GomnÃŠs/The Royal Court
Bélgica – A monarquia belga foi instituída em 1831 e é constitucional. A Bélgica tem 11,8 milhões de habitantes.Foto: fdecomite/Wikimedia Commons
Bart De Wever. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais.
Bart De Wever. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais.
O atual rei é Philippe I, enquanto o governo é liderado pelo primeiro-ministro, hoje Bart De Wever. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais.Foto: Quirinale.it wikimedia commons
Holanda – A monarquia dos Países Baixos existe desde 1815 e é constitucional. O país tem pouco mais de 18 milhões de habitantes.Foto: AgainErick/Wikimedia Commons
Dick Schoof, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação.
Dick Schoof, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação.
O atual monarca é o Rei Willem-Alexander, enquanto o primeiro-ministro, atualmente Dick Schoof, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação.Foto: - Divulgação/The Royal House of Netherlands/The Government Information Service (RVD)
Luxemburgo – É um grão-ducado desde 1815, com uma monarquia constitucional. O país tem cerca de 700 mil habitantes.Foto: Jebulon/Wikimedia Commons
Luc Frieden, chefia o governo. O grão-duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis.
Luc Frieden, chefia o governo. O grão-duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis.
Desde outubro de 2025, o grão-duque é Guilherme V, enquanto o primeiro-ministro, Luc Frieden, chefia o governo. O grão-duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis.Foto: claude piscitelli - wikimedia commons
Mônaco – É uma monarquia constitucional desde 1911, embora a Casa Grimaldi governe desde o século 13. O país tem apenas 39 mil habitantes.Foto: Divulgação
O atual príncipe soberano é Albert II, que exerce poderes executivos junto ao Conselho Nacional.Foto: ?????????? wikimedia commons
Liechtenstein – A monarquia do Liechtenstein é uma das poucas absolutas da Europa, existindo desde 1719. O país tem cerca de 40 mil habitantes.Foto: Divulgação
Brigitte Haas.
Brigitte Haas.
O príncipe reinante é Hans-Adam II, mas seu filho, Alois, assume muitas funções do dia a dia. Há um parlamento liderado por um primeira-ministra, atualmente Brigitte Haas.Foto: Presse- und Informationsamt, Vaduz wikimedia
. Esse sistema data do século 13, e eles têm funções majoritariamente cerimoniais. O país tem 80 mil habitantes.
. Esse sistema data do século 13, e eles têm funções majoritariamente cerimoniais. O país tem 80 mil habitantes.
Andorra – Tem uma monarquia única, com dois copríncipes. Esse sistema data do século 13, e eles têm funções majoritariamente cerimoniais. O país tem 80 mil habitantes.Foto: Imagem de kirill_makes_pics por Pixabay
Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Os copríncipes da atualidade são o presidente da França, Emmanuel Macron, e o bispo da Diocese de Urgel, Josep-Lluís Serrano Pentinat.Foto: Flickr Faces Of The World
Dinamarca – A monarquia dinamarquesa existe há mais de mil anos e é constitucional desde 1849. A Dinamarca tem 6 milhões de habitantes.Foto: John/Unsplash
A atual monarca é o rei Frederik X, enquanto o primeiro-ministro, Mette Frederiksen, chefia o governo. O rei cumpre funções representativas e protocolares.Foto: Wikimedia Commons/Finnish Government