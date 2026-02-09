Assine
Cantor famoso tem nome masculino que, segundo a Ciência, é o ‘mais bonito do mundo’

Redação Flipar
    Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico.

     Foto: Pexels/Heiner
    Uma pesquisa da “My 1st Years”, liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional.

     Foto: Wikimedia Commons/Sid davo
    O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Já nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradável.

     Foto: Brett Sayles/Pexels
    Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years.

     Foto: Ayo Ogunseinde/Unsplash
    Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa.

     Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay
    Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido.

     Foto: Reprodução
    Ele é cantor, compositor e ex-integrante da boy band britânica One Direction, grupo que se tornou um fenômeno global no início dos anos 2010.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa.

     Foto: Reprodução/X @zaynmalik
    Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa “The X Factor UK”.

     Foto: Flickr - Fiona McKinlay
    Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction.

    Foto: Reprodução/@onedirection
    Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: “Up All Night”, de 2011, “Take Me Home”, de 2012, “Midnight Memories”, de 2013, e “Four”, de 2014.

    Foto: Reprodução/@onedirection
    Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um “adolescente normal”, longe dos holofotes.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction.

     Foto: Reprodução/Instagram @zaynmalik
    Seu álbum de estreia, “Mind of Mine”, lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso “Pillowtalk”, que estreou no topo das paradas em vários países.

     Foto: Divulgação
    Zayn continuou sua carreira com os álbuns “Icarus Falls”, de 2018, e “Nobody Is Listening”, de 2021, mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia.

     Foto: Divulgação
    Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em “Dusk Till Dawn”), e Taylor Swift (em “I Don’t Wanna Live Forever”, trilha do filme “Cinquenta Tons Mais Escuros”, de 2017).

     Foto: Reprodução
    Em 2024, Zayn lançou o álbum “Room Under the Stairs”, marcando uma nova fase com influências de música country e soul.

     Foto: Divulgação
    Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti.

    Foto: Reprodução/Instagram
    Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021.

     Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
