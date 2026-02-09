Cantor famoso tem nome masculino que, segundo a Ciência, é o ‘mais bonito do mundo’
Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico.Foto: Pexels/Heiner
Uma pesquisa da “My 1st Years”, liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional.Foto: Wikimedia Commons/Sid davo
O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo.Foto: Reprodução/Instagram
Já nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradável.Foto: Brett Sayles/Pexels
Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years.Foto: Ayo Ogunseinde/Unsplash
Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa.Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay
Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido.Foto: Reprodução
Ele é cantor, compositor e ex-integrante da boy band britânica One Direction, grupo que se tornou um fenômeno global no início dos anos 2010.Foto: Reprodução/YouTube
Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa.Foto: Reprodução/X @zaynmalik
Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa “The X Factor UK”.Foto: Flickr - Fiona McKinlay
Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction.Foto: Reprodução/@onedirection
Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: “Up All Night”, de 2011, “Take Me Home”, de 2012, “Midnight Memories”, de 2013, e “Four”, de 2014.Foto: Reprodução/@onedirection
Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um “adolescente normal”, longe dos holofotes.Foto: Reprodução/Instagram
Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction.Foto: Reprodução/Instagram @zaynmalik
Seu álbum de estreia, “Mind of Mine”, lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso “Pillowtalk”, que estreou no topo das paradas em vários países.Foto: Divulgação
Zayn continuou sua carreira com os álbuns “Icarus Falls”, de 2018, e “Nobody Is Listening”, de 2021, mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia.Foto: Divulgação
Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em “Dusk Till Dawn”), e Taylor Swift (em “I Don’t Wanna Live Forever”, trilha do filme “Cinquenta Tons Mais Escuros”, de 2017).Foto: Reprodução
Em 2024, Zayn lançou o álbum “Room Under the Stairs”, marcando uma nova fase com influências de música country e soul.Foto: Divulgação
Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti.Foto: Reprodução/Instagram
Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021.Foto: Montagem/Reprodução/Instagram