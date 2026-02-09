Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cratera gigante no Mato Grosso do Sul abriga centenas de espécies de animais e tem até lago

RF
Redação Flipar
  • <p>Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o “Buraco das Araras”, como é conhecido, tem 100 metros de profundidade.</p>

    Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o “Buraco das Araras”, como é conhecido, tem 100 metros de profundidade.

     Foto: Flickr Flávio André Souza
  • <p>O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de “dolina”.</p>

    O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de “dolina”.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>As paredes da dolina são essenciais para a reprodução das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, além de ajudar no desgaste natural dos bicos.</p>

    As paredes da dolina são essenciais para a reprodução das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, além de ajudar no desgaste natural dos bicos.

     Foto: Mauricio ximenez /Wikimédia Commons
  • <p>No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas. </p>

    No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas.

    Foto: Flickr Susy Suzuki
  • <p>A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).</p>

    A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

     Foto: Divulgação
  • <p>Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada.</p>

    Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos.</p>

    Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos.

     Foto: Flickr Rodolfo Azevedo
  • <p>Além das araras, o Buraco das Araras abriga: Jacarés (incluindo um jacaré do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pássaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas.</p>

    Além das araras, o Buraco das Araras abriga: Jacarés (incluindo um jacaré do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pássaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos.</p>

    A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental. </p>

    Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental.

    Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados. </p>

    As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados.

    Foto: Divulgação
  • <p>Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia.</p>

    Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada “livre” na cratera é proibida.</p>

    Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada “livre” na cratera é proibida.

     Foto: - Instagram @buracodasararas
  • <p>O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 — antes, a área era usada para pecuária.</p>

    O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 — antes, a área era usada para pecuária.

     Foto: Flickr adilsonkarafa
  • <p>Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local. </p>

    Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local.

    Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>Em troca, ele é isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a área protegida. </p>

    Em troca, ele é isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a área protegida.

    Foto: Divulgação
  • <p>A fiscalização do “Buraco das Araras” é feita anualmente por órgãos ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais.</p>

    A fiscalização do “Buraco das Araras” é feita anualmente por órgãos ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais.

     Foto: Instagram @buracodasararas
  • <p>Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim —onde fica localizada a cratera — é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa.</p>

    Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim —onde fica localizada a cratera — é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com uma população estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim é famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado.</p>

    Com uma população estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim é famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado.

     Foto: Flickr Sergio Azevedo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay