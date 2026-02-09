Assine
'Pombos-drone' criados por russos podem ser controlados à distância por chip para missões de espionagem

RF
Redação Flipar
  • <p>Conforme noticiado pela agência estatal RIA Novosti, o sistema ainda está em fase de testes.</p>

     Foto: Reprodução/X @neirylab
  • <p>Denominados “biodrones PJN-1”, esses pombos são aves reais, criadas pela empresa chamada “Neiry”. </p>

    Foto: Divulgac?a?o/Neiry
  • <p>O que diferencia esses animais de outros comuns é o fio do implante e uma pequena “mochila” que abriga o sistema de estímulos, painéis solares e câmera.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Neiry
  • <p>O equipamento envia impulsos aos eletrodos inseridos no cérebro, orientando o voo sem necessidade de treinamento.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
  • <p>Além do uso em monitoramento ambiental e busca, as aves carregam câmeras de vigilância com “borramento de rostos” por meio de inteligência artificial.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Neiry
  • <p>Segundo a empresa, a ideia é adaptar o sistema para outras espécies. Corvos, por exemplo, poderiam carregar cargas mais pesadas. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
  • <p>Gaivotas poderiam ajudar no monitoramento de áreas costeiras e albatrozes fariam o mesmo em regiões marítimas.</p>

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Ainda de acordo com a Neiry, o custo do projeto seria semelhante ao de drones tradicionais, mas com maior autonomia. </p>

    Foto: Ievhenii_Putiata/Pixabay
  • <p>Essa não é a primeira vez que a empresa se envolve em um projeto controverso envolvendo o controle animal.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Neiry
  • <p>Eles também já desenvolveram uma “rata inteligente” e a implantação de chips em vacas para aumentar a produção de leite.</p>

     Foto: Ulrike Leone/Pixabay
  • <p>Em relação aos “pombos-drone”, a Neiry não revelou quantas aves morreram nos processos de implante, apenas afirmou que busca “100% de sobrevivência”.</p>

     Foto: Couleur/Pixabay
  • <p>Especialistas se mostraram preocupados, já que os pombos poderiam ser aproveitados para espionagem e uso militar, inclusive em zonas de conflito como a Ucrânia.</p>

     Foto: Freepik - wirestock
  • <p>A Neiry destacou a autonomia dos biodrones, que podem percorrer até 500 km por dia (mais de 3.000 km por semana) em missões de vigilância.</p>

     Foto: Alexandre Daoust/Unsplash
  • <p>O projeto com pombos segue uma longa tradição russa, desde a era soviética, de utilização de animais em operações militares.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>No passado, golfinhos já foram usados patrulhar bases marítimas, atacar mergulhadores inimigos e até instalar minas subaquáticas!</p>

     Foto: Rudney Uezu/Unsplash
  • <p>A Neiry é uma empresa financiada por entidades ligadas ao governo russo, entre elas o fundo soberano do Kremlin, administrado pelo aliado de Putin, Kirill Dmitriev.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/kremlin.ru
