Animais

Nova Zelândia quer exterminar gatos “assassinos”

Redação Flipar
  • <p>“Para impulsionar a biodiversidade […], precisamos nos livrar de algumas dessas espécies assassinas”, declarou o político em entrevista a uma rádio local. </p>

    Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Esses animais agora fazem parte do programa Predator Free 2050, dedicado ao combate de espécies invasoras.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Conservac?a?o da Nova Zela?ndia
  • <p>A iniciativa visa combater a população de mais de 2,5 milhões de felinos invasores, que causam um grave impacto na fauna nativa do país.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Péter Csonka
  • <p>De acordo com o comunicado oficial, os gatos selvagens têm causado declínio de aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
  • <p>Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana. </p>

    Foto: ?lhan Erce Feyizo?l/Pixabay
  • <p>Outro impacto causado pelos gatos selvagens é o risco de desaparecimento da ave borrelho-do-sul na Ilha Rakiura/Stewart.</p>

     Foto: Gregory Atkats/Unsplash
  • <p>“Gatos selvagens agora são encontrados por toda a Nova Zelândia, de fazendas a florestas, e exercem enorme pressão sobre aves, morcegos, lagartos e insetos nativos”, narrou o governo neozelandês. </p>

    Foto: Lori Ayre/Unsplash
  • <p>De acordo com a divulgação, os gatos ainda transmitem doenças como a toxoplasmose, que afeta golfinhos, pessoas e animais de criação.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
  • <p>A estratégia do programa está sendo revisada e os detalhes de sua execução serão apresentados na versão atualizada, prevista para março de 2026.</p>

     Foto: konrad dobosz/Unsplash
  • <p>Apesar do amplo apoio, a decisão gerou debate. Christine Sumner, ativista de bem-estar animal defendeu a urgência de investir em métodos humanitários de controle que substituam o extermínio. </p>

    Foto: Abdullah Ö?ük/Unsplash
  • <p>“Estamos falando de removê-los do ambiente, e isso atualmente é feito por meios letais, o que não nos agrada. Esse é o maior desafio”, afirmou ela ao The Guardian.</p>

     Foto: Freepik/vladimircech
  • <p>O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem.</p>

     Foto: Pitsch/Pixabay
  • <p>Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos. </p>

    Foto: spoba/Pixabay
  • <p>A Nova Zelândia está entre as nações com maior número de gatos domésticos por habitante. </p>

    Foto: Claudette Wicks/Unsplash
  • <p>Estima-se que existam aproximadamente 1,26 milhÃµes de gatos domÃ©sticos no paÃ­s â?? cerca de 40% dos domicÃ­lios neozelandeses tÃªm pelo menos um gato como pet.</p>

     Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
  • <p>Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes.</p>

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos. </p>

    Foto: ?????? ???????/Unsplash
