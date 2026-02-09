Assine
Cidade da América do Sul apareceu no ranking dos melhores transportes públicos do mundo

  • <p>Pensando nisso, a revista Condé Nast Traveller classificou as cidades com os 9 melhores sistemas de transporte do mundo, analisando medidas adotadas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Confira!</p>

     Foto: Meow - Wikimédia Commons
  • <p>9º) Estocolmo: Em nono lugar está a capital da Suécia, que se destaca por integrar 14 ilhas por meio de um eficiente sistema de transporte público.</p>

     Foto: Reprodução do X @christofspieler
  • <p>O metrô da cidade é conhecido por abrigar a maior galeria de arte do mundo, com obras expostas permanentemente em 94 das 100 estações. As tarifas mais baratas custam em torno de R$ 22.</p>

     Foto: Reprodução do X @alex_avoigt
  • <p>8º) Washington, D.C.: Mais uma capital na lista, desta vez dos Estados Unidos. O maior destaque é a boa acessibilidade ao metrô.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O sistema metroviário passou por recentes modernizações e hoje contempla uma eficiente integração com uma rede de ciclovias. A tarifa parte de R$ 10,75.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>7º) Medellín: O metrô de Medellín é o único da Colômbia e mesmo assim ficou em 7º no ranking mundial por ser muito eficiente, integrado a teleféricos, bondes e outros transportes.</p>

     Foto: Reprodução do X @AZefiline
  • <p>Outro ponto importante é a política de tarifas diferenciadas para grupos como idosos, estudantes e pessoas com deficiência, com valores a partir de R$ 1,90.</p>

     Foto: Reprodução do X @infoGMV
  • <p>6º) Seul: Na capital da Coreia do Sul, o sistema se destaca pela acessibilidade, oferecendo recursos como cadeiras de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e passageiros com condições de saúde específicas.</p>

     Foto: Reprodução do X @Xnews_with_grok
  • <p>As estações de metrô em Seul são um show à parte e contam ainda com ar-condicionado, banheiros públicos e até espaços para amamentação.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>5º) Londres: Na 5ª posição está a capital da Inglaterra, reconhecida por seu famoso sistema de transporte público, considerado um ícone cultural da cidade.</p>

     Foto: KEVIN HORGAN/Wikimédia Commons
  • <p>O metrô local conta com 11 linhas e 272 estações, além de estar integrado a uma rede de trens de superfície que garante o deslocamento eficiente de milhões de passageiros diariamente.</p>

     Foto: Ole Witt/Unsplash
  • <p>4º) Singapura: Uma das maiores cidades do mundo conta com um sistema de transporte público formado por seis linhas e 140 estações.</p>

     Foto: Takeshi Aida/Wikimédia Commons
  • <p>Estima-se que , diariamente, cerca de trÃªs milhÃµes de passageiros utilizem os trens de Singapura, que ainda sÃ£o complementados por 40 estaÃ§Ãµes de VLT.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>3º) Tóquio: A movimentada capital japonesa, conquistou a 3ª posição no ranking graças à facilidade de navegação de seu sistema de transporte, compreensível até mesmo para visitantes.</p>

     Foto: MaedaAkihiko/Wikimédia Commons
  • <p>O sistema cobre as principais áreas da cidade e é conhecido por sua manutenção rigorosa e limpeza. As tarifas para adultos custam a partir de R$ 6,50, variando conforme a distância percorrida.</p>

     Foto: Paul Hanaoka/Unsplash
  • <p>2º) Déli: Em 2º lugar no ranking, a cidade de Déli, na Índia, possui um metrô elogiado pela publicação como um sistema “eficiente, seguro e limpo”, que ainda serve como referência global na redução de emissões de carbono. </p>

    Foto: Domínio Público
  • <p>Desde 2010, a rede oferece vagões exclusivos para mulheres, assegurando maior comodidade e segurança. O valor das passagens, que começa em apenas R$ 0,65, é calculado conforme a distância percorrida.</p>

     Foto: Reprodução do X @OfficialDMRC
  • <p>1º) Hong Kong: Hong Kong lidera a lista como a cidade com melhor transporte público, oferecendo opções variadas, porém eficientes à população.</p>

     Foto: Bernard Spragg/Wikimédia Commons
  • <p>São 98 estações — 97 ao nível da rua — com Wi-Fi gratuito, pontos de recarga, banheiros públicos e salas de amamentação. O custo é acessível, com passagens a partir de R$ 3,20.</p>

     Foto: james chan/Unsplash
