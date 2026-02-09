Assine
Primeiro prédio giratório do mundo está abandonado no Brasil

  • <p>O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba. </p>

  • <p>Com 11 andares cilíndricos, o prédio foi projetado pelo arquiteto Bruno de Franco e construído pela Moro Construções Civis Ltda.</p>

  • <p>Cada andar possui um apartamento capaz de girar 360º de forma independente, movido por um motor. </p>

  • <p>A tecnologia permite que os moradores consigam mudar a vista e o ambiente com um simples comando de voz.</p>

  • <p>A inovação fez com que o projeto ganhasse repercussão internacional, com destaque em veículos como The New York Times, NBC e The Economist. </p>

  • <p>Apesar da proposta “conceito” e da atenção mundial, o edifício não obteve sucesso comercial.</p>

  • <p>As unidades, vendidas por cerca de R$ 835 mil em 2004, nunca foram habitadas.</p>

  • <p>Pela cotação atual, um apartamento no Suite Vollard custaria aproximadamente R$ 2,5 milhões hoje em dia. </p>

  • <p>O prédio acabou penhorado por dívidas da construtora e se encontra abandonado e deteriorado após mais de 20 anos.</p>

  • <p>Os idealizadores atribuem o insucesso a fatores como o alto custo, o perfil conservador do mercado curitibano e a falta de compradores para um conceito tão ousado.</p>

  • <p>“Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caberia alguma coisa. Curitiba, não. Curitiba ainda é muito conservadora”, afirmou Bruno de Franco, arquiteto que projetou o Suite Vollard. </p>

  • <p>Apesar de leilões recentes e até reduções de preço, apenas uma unidade foi arrematada por R$ 849 mil. </p>

  • <p>Em 2023, a Construtora Moro entrou em processo de recuperação judicial.</p>

  • <p>Segundo a prefeitura de Curitiba, o Suite Vollard já não tem mais documentações e autorizações necessárias para ser habitado.</p>

  • <p>Mesmo com o abandono, o edifício é lembrado como um símbolo de inovação arquitetônica e um marco do experimentalismo dos anos 1990.</p>

  • <p>O arquiteto sugere que a conversão do edifício em um hotel poderia ser um caminho para seu renascimento.</p>

  • <p>Apesar do fracasso com o Suite Vollard, Bruno Franco é responsável por diversos edifícios marcantes em Curitiba, como o Antoni Gaudí, o Brasil 500 e o Business Tower.</p>

