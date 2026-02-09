Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Peixe gigante predador é descoberto por cientistas na China

RF
Redação Flipar
  • <p>Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!</p>

    Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!

     Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
  • <p>Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.</p>

    Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.

     Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
  • <p>A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.</p>

    A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.

     Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
  • <p>A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas. </p>

    A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.

    Foto: Sirujs Enobs - Panoramio
  • <p>A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.</p>

    A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.

     Foto: Laura España/Unsplash
  • <p>O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região. </p>

    O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.

    Foto: Pexels/Buwaneka Boralessa
  • <p>O nome “protos” vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.</p>

    O nome “protos” vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais. </p>

    Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais.

    Foto: Flickr - Rod Waddington
  • <p>Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting. </p>

    Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting.

    Foto: Wikimedia Commons/Saosukham
  • <p>A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.</p>

    A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.

     Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
  • <p>A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca.</p>

    A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca.

     Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
  • <p>Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres.</p>

    Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres.

     Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
  • <p>A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã. </p>

    A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã.

    Foto: © CEphoto, Uwe Aranas
  • <p>A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados. </p>

    A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados.

    Foto: Wikimedia Commons/Asteiner
  • <p>O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude.</p>

    O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude.

     Foto: Flickr - Kevin Poh
  • <p>Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.</p>

    Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.

     Foto: yongjun li/Pixabay
  • <p>Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO.</p>

    Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO.

     Foto: Flickr - xiquinhosilva
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay