Peixe gigante predador é descoberto por cientistas na China
-
Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
-
Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
-
A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.Foto: Sirujs Enobs - Panoramio
-
-
A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.Foto: Laura España/Unsplash
-
O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.Foto: Pexels/Buwaneka Boralessa
-
O nome “protos” vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.Foto: Pixabay
-
-
Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais.Foto: Flickr - Rod Waddington
-
Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting.Foto: Wikimedia Commons/Saosukham
-
A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
-
-
A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca.Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres.Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã.Foto: © CEphoto, Uwe Aranas
-
-
A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados.Foto: Wikimedia Commons/Asteiner
-
O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude.Foto: Flickr - Kevin Poh
-
Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.Foto: yongjun li/Pixabay
-
-
Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: Flickr - xiquinhosilva