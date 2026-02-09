Assine
A história ‘surreal’ do casal que viveu ‘escondido’ dentro do parque da Disney por 16 anos

    Em 1951, quatro anos antes da abertura do parque, Walt Disney e seu irmão Roy perceberam que precisavam de alguém para aconselhar a equipe do parque sobre quais animais poderiam ser mantidos lá e como cuidar deles.

     Foto: NASA/Wikimedia Commons
    Na época, o casal Owen e Dolly Pope fazia exibições de cavalos pela Califórnia e morava em uma van de apenas 9 metros.

     Foto: divulgação
    Em 1950, Harper Goff viu uma dessas apresentações e sugeriu a Walt Disney que também assistisse. O executivo então decidiu contratar o casal para ajudar nas tarefas do parque.

     Foto: w:RIA Novosti/Wikimedia Commons
    Os Pope ajudariam a entender quais animais seriam adequados para os shows e cenários, e o que seria necessário para mantê-los.

     Foto: domínio público/Jonnyboyca
    Quando Walt Disney decidiu usar cavalos nas atrações, como as antigas carroças do Velho Oeste, ele ficou sem saber quem cuidaria dos animais após o horário de funcionamento do parque.

     Foto: flickr ljpelletier
    Foi aí que ele decidiu convidar Owen e Dolly Pope para morar no parque, a apenas três dias da inauguração.

    Foto: flickr Sam Howzit
    Eles se mudaram para uma casa de fazenda que foi colocada nos fundos da área chamada “Frontierland”.

     Foto: wikimedia commons Figaro
    O que os visitantes do parque não sabiam era que os Popes viviam ali “escondidos” todos os dias e essa situação permaneceu assim até 1971, ou seja, por 16 anos!

     Foto: wikimedia commons Jackdude101
    Durante esse período, o próprio Walt Disney os visitava diariamente para conversar sobre os cavalos e seus planos para o futuro do parque.

     Foto: Boy Scouts of America/Wikimedia Commons
    O irmão, Roy Disney, também passava por lá para discutir as atividades das feiras e os tipos de shows que eram populares.

     Foto: wikimedia commons Florida Development Commission
    Depois de passarem 16 anos vivendo dentro da Disney, os Popes se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort.

    Foto: wikimedia commons Jedi94
    O casal permaneceu trabalhando lá por mais alguns anos até se aposentarem.

     Foto: divulgação
    Atualmente, a casa onde eles moravam ainda está no parque, mas foi movida para outra área para dar espaço à expansão do Star Wars: “Galaxy’s Edge”.

    Foto: reprodução/reddit
    Existe até mesmo uma placa comemorativa na porta da casa que celebra “o legado dos Pope”. Conheça mais sobre a história da Disneylândia!

     Foto: reprodução/reddit
    A ideia de construir a Disneylândia surgiu da mente de Walt Disney enquanto observava suas filhas brincando no Griffith Park em Los Angeles.

     Foto: wikimedia commons
    Ele imaginava um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir juntos, livres de preocupações. Em 1952, este sonho começou a se tornar realidade com a compra de um terreno em Anaheim.

     Foto: wikimedia commons Robert J. Boser
    A construção da Disneylândia uniu engenharia inovadora à criatividade. Walt Disney queria criar um mundo imersivo, onde cada detalhe contasse uma história.

    Foto: flickr Orange County Archives
    Atrações como a Montanha-Russa Matterhorn e o Barco a Vapor Jungle Cruise foram pioneiras em seus gêneros, utilizando tecnologias avançadas para a época.

     Foto: domínio público/Jonnyboyca
    Em 17 de julho de 1955, o parque abriu as portas para o público pela primeira vez.

     Foto: wikimedia commons David Jones
    O sucesso foi instantâneo, com mais de 50.000 visitantes no dia da inauguração!

     Foto: wikimedia commons deror_avi
    Depois disso, o parque rapidamente se tornou um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo que queriam vivenciar a magia Disney.

     Foto: domínio público
    A Disneylândia influenciou profundamente a indústria do entretenimento, inspirando a criação de outros parques temáticos ao redor do mundo.

    Foto: Carterhawk wikimedia commons
    Hoje, o Disneyland Resort abriga dois parques temáticos, Downtown Disney e vários hotéis.

     Foto: Reprodução
