Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Canal estreito é desafio para navios e virou ponto turístico

RF
Redação Flipar
  • <p>Construído em 1893, o Canal de Corinto é uma via navegável de 6,3 km de extensão que corta o Istmo da Grécia. </p>

    Construído em 1893, o Canal de Corinto é uma via navegável de 6,3 km de extensão que corta o Istmo da Grécia.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O mais impressionante é que o canal tem apenas 21,3 metros de largura no fundo, o que o torna obsoleto para o comércio global. </p>

    O mais impressionante é que o canal tem apenas 21,3 metros de largura no fundo, o que o torna obsoleto para o comércio global.

    Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner
  • <p>Idealizado para eliminar a arriscada navegação de 700 km ao redor do Peloponeso, ele acabou se tornando uma das rotas mais estreitas e tecnicamente desafiadoras do mundo. </p>

    Idealizado para eliminar a arriscada navegação de 700 km ao redor do Peloponeso, ele acabou se tornando uma das rotas mais estreitas e tecnicamente desafiadoras do mundo.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Suas paredes abruptas, que chegam a 90 metros de altura, fazem do canal um problema geológico permanente, já que precisa de manutenção contínua.</p>

    Suas paredes abruptas, que chegam a 90 metros de altura, fazem do canal um problema geológico permanente, já que precisa de manutenção contínua.

     Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner
  • <p>O desejo de perfurar o istmo remonta ao século 7 a.C., quando o Tirano de Corinto, Periandro, criou o Diolkos, uma estrada pela qual navios eram arrastados em terra. </p>

    O desejo de perfurar o istmo remonta ao século 7 a.C., quando o Tirano de Corinto, Periandro, criou o Diolkos, uma estrada pela qual navios eram arrastados em terra.

    Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
  • <p>A tentativa mais ambiciosa na Antiguidade veio de Nero, que começou a escavação com milhares de trabalhadores, mas sua morte interrompeu o projeto por quase dois milênios.</p>

    A tentativa mais ambiciosa na Antiguidade veio de Nero, que começou a escavação com milhares de trabalhadores, mas sua morte interrompeu o projeto por quase dois milênios.

     Foto: Wikimedia Commons/Heinz Schmitz
  • <p>Apenas no final do século 19, após o sucesso do Canal de Suez, a construção moderna avançou, iniciada em 1882 e concluída em 1893.</p>

    Apenas no final do século 19, após o sucesso do Canal de Suez, a construção moderna avançou, iniciada em 1882 e concluída em 1893.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Porém, para reduzir custos, o canal foi feito estreito demais, tornando-se obsoleto já no momento de sua inauguração, incapaz de atender à crescente frota de navios de aço.</p>

    Porém, para reduzir custos, o canal foi feito estreito demais, tornando-se obsoleto já no momento de sua inauguração, incapaz de atender à crescente frota de navios de aço.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A navegação pelo Canal de Corinto é considerada uma proeza de “precisão cirúrgica”. </p>

    A navegação pelo Canal de Corinto é considerada uma proeza de “precisão cirúrgica”.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Isso porque a folga mínima amplifica o perigoso “efeito de margem” (“bank effect”, em inglês), que puxa a popa do navio para a parede. </p>

    Isso porque a folga mínima amplifica o perigoso “efeito de margem” (“bank effect”, em inglês), que puxa a popa do navio para a parede.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Por conta disso, as autoridades do canal impõem regras rígidas, como reboque obrigatório para navios grandes ou com cargas perigosas e pilotos especializados.</p>

    Por conta disso, as autoridades do canal impõem regras rígidas, como reboque obrigatório para navios grandes ou com cargas perigosas e pilotos especializados.

     Foto: Wikimedia Commons/Inkey
  • <p>Em 2019, o cruzeiro MS Braemar bateu o recorde de maior embarcação a atravessar o canal com apenas 1 metro de folga de cada lado!</p>

    Em 2019, o cruzeiro MS Braemar bateu o recorde de maior embarcação a atravessar o canal com apenas 1 metro de folga de cada lado!

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A maior fragilidade do canal é a instabilidade das encostas, compostas de rochas suscetíveis a erosão e situadas em uma região sísmica. </p>

    A maior fragilidade do canal é a instabilidade das encostas, compostas de rochas suscetíveis a erosão e situadas em uma região sísmica.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>As obras, conduzidas pela Corinth Canal S.A. (A.E.DI.K), incluem estabilização moderna das paredes e reaberturas sazonais voltadas principalmente ao turismo.</p>

    As obras, conduzidas pela Corinth Canal S.A. (A.E.DI.K), incluem estabilização moderna das paredes e reaberturas sazonais voltadas principalmente ao turismo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A previsão é que a conclusão geral das intervenções seja no começo de 2026.</p>

    A previsão é que a conclusão geral das intervenções seja no começo de 2026.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Hoje, apesar de ter deixado de ser essencial para o comércio internacional, o Canal de Corinto se consolidou como um ícone turístico e uma façanha de engenharia. </p>

    Hoje, apesar de ter deixado de ser essencial para o comércio internacional, o Canal de Corinto se consolidou como um ícone turístico e uma façanha de engenharia.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay