Ilha que gira ‘sozinha’ inspira teorias ‘malucas’
Chamada de “El Ojo” (“O Olho”, em português), a ilha tem cerca de 118 metros de diâmetro e gira sobre seu próprio eixo.Foto: Reprodução
A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth.Foto: Reprodução/Google Earth
O comportamento intrigante da ilha deu origem a teorias envolvendo alienígenas e até divindades sobrenaturais!Foto: Reprodução/YouTube
Houve até quem pensasse que a ilha fosse uma base nazista do passado.Foto: Reprodução/YouTube
No entanto, a explicação para o surgimento da ilha é mais simples do que as teorias apontam.Foto: Reprodução/YouTube
Apesar dos relatos locais sobre “entidades” no local, cientistas atribuem o fenômeno a processos ecológicos.Foto: Reprodução/YouTube
“O Olho” é uma “ilha flutuante”, formada por vegetação desprendida da margem. O giro em torno do próprio eixo ocorre devido à ação da correnteza e dos ventos.Foto: Reprodução/YouTube
A ilha é registrada e monitorada desde os anos 2000, mas ainda intriga pesquisadores até os dias de hoje.Foto: Reprodução
Próximo ao local, arqueólogos já encontraram vestígios de povos indígenas, como os Querandíes, povos originários que habitaram a área no século 16.Foto: Domínio Público
O Delta do Paraná, onde está localizada a ilha, é uma grande região úmida no nordeste da Argentina, formada pelo rio Paraná ao se aproximar de sua foz no Rio da Prata.Foto: Flickr - Martin Terber
Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar).Foto: Reprodução/Google Earth
O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires.Foto: NASA
O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas.Foto: Reprodução/YouTube
É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO.Foto: Reprodução/YouTube
A cidade de Tigre, localizada na entrada do delta, é um dos principais pontos turísticos da região.Foto: Flickr - Dennis G. Jarvis
Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si.Foto: Flickr - Dave Lonsdale
Nem tudo são flores e a região de Delta do Paraná vem sofrendo pressões devido à urbanização desordenada, construção de diques e impactos das mudanças climáticas.Foto: Julia Sumangil
Apesar disso, continua a ser um refúgio de tranquilidade e um tesouro natural da Argentina.Foto: Wikimedia Commons/Vlasta x
