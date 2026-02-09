Assine
Projeto em Paris quer eliminar carros e priorizar bicicletas

RF
Redação Flipar
  • <p>Isso porque a capital francesa vem promovendo uma verdadeira — e ambiciosa — transformação urbana voltada à mobilidade sustentável.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Sinbad
  • <p>Desde 2015, a cidade conseguiu reduzir pela metade a circulação de automóveis.</p>

     Foto: joakant por Pixabay
  • <p>Uma das medidas foi limitar a velocidade a 30 km/h em algumas regiões e proibir totalmente o tráfego em mais de 200 ruas.</p>

     Foto: Pierre Blaché/Pexels
  • <p>O plano é que, no futuro, uma em cada dez ruas na cidade seja exclusiva para os pedestres.</p>

     Foto: Pexels/Shvets Anna
  • <p>A prefeitura parisiense também aumentou o custo do estacionamento de SUVs, desestimulando veículos pesados e mais poluentes.</p>

     Foto: Alexander Kagan/Unsplash
  • <p>Para se ter uma ideia, donos de SUVs precisam desembolsar 18 euros (cerca de R$ 100) por hora se estacionarem no centro da cidade.</p>

     Foto: Pexels/Chait Goli
  • <p>Essas ações fazem parte de um plano nacional que prevê banir carros movidos a combustíveis fósseis até 2040, incentivando o uso de veículos elétricos e híbridos.</p>

     Foto: Spongeldn por Pixabay
  • <p>O dióxido de carbono, gás emitido por esses veículos, é um dos principais causadores do efeito estufa.</p>

     Foto: Pexels/Alexey Demidov
  • <p>Paralelamente, Paris vem investindo cada vez mais em transporte público e ciclovias — que já somam mais de 80 km pela cidade. </p>

    Foto: Pexels/Jean Fourche
  • <p>A meta de Paris é adaptar toda a cidade às bicicletas até 2026.</p>

     Foto: Ethan/Unsplash
  • <p>Hoje, 53% das viagens na capital francesa sÃ£o feitas a pÃ©, 30% em transporte pÃºblico, 11% de bicicleta e apenas 4,3% de carro.</p>

     Foto: Mehdi Ben/Unsplash
  • <p>A medida que impÃµe um limite de 30 km/h a carros, por exemplo, tem o objetivo de desestimular os motoristas e tornar mais seguras as ruas para quem quiser caminhar ou usar bicicletas.</p>

     Foto: Pexels/Huy Phan
  • <p>Os resultados são expressivos: desde 2005, os níveis de material particulado fino, associado a doenças respiratórias e cardiovasculares, caíram 55%. </p>

    Foto: Freepik/wirestock
  • <p>O dióxido de nitrogênio, ligado à queima de combustíveis fósseis, diminuiu 50%, segundo dados da Airparif.</p>

     Foto: Clément Dellandrea/Unsplash
  • <p>Especialistas apontam que o sucesso parisiense comprova que reduzir o uso de carros e melhorar a qualidade do ar é possível, desde que haja políticas consistentes e foco em transporte limpo e acessível.</p>

     Foto: Lisha Riabinina/Unsplash
