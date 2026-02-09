Assine
Restaurante brasileiro é escolhido o ‘melhor italiano do mundo fora da Itália’

Redação Flipar
  • <p>O reconhecimento vem do bem-conceituado ranking 50 Top Italy 2026, anunciado em Milão no dia 15 de dezembro.</p>

     Foto: Leonardo Cirimbelli/Unsplash
  • <p>A celebração foi dupla para o endereço carioca: o mestre por trás da cozinha, Nello Cassese, também foi nomeado o Chef do Ano de 2026.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A premiação ressaltou a excelência técnica, o cuidado na seleção dos ingredientes e a paixão que se refletem em uma cozinha que valoriza receitas clássicas italianas reinterpretadas com identidade própria.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Belmond
  • <p>“Os pratos, elegantes no sabor e na apresentação, contam a história do bom gosto e da riqueza gastronômica da Itália”, descreveu a plataforma. </p>

    Foto: Reproduc?a?o
  • <p>A integração de ingredientes brasileiros aos preparos tradicionais também chamou atenção, como no ravióli recheado com frango à caçadora servido com purê. </p>

    Foto: Reprodução @belmondcopacabanapalace
  • <p>“Para finalizar, há a imperdível montanha de excelente gelato servida à mesa. A carta de vinhos e o serviço são de alto nível”, destacaram. </p>

    Foto: Reprodução @belmondcopacabanapalace
  • <p>Localizado em frente à famosa piscina do Copacabana Palace, o restaurante acumula cerca de 30 anos de história.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Tomas Rangel
  • <p>Seu salão é amplo, com uma atmosfera retrô-elegante, decorado com peças de design e grandes obras de arte, que reforçam o caráter clássico e sofisticado do ambiente.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Tomas Rangel
  • <p>O restaurante oferece menus degustação e experiências exclusivas, como a mesa do chef, com propostas sazonais cuidadosamente elaboradas.</p>

     Foto: Divulgação/Belmond
  • <p>Em 2025, o Cipriani teve sua estrela Michelin renovada, reafirmando seu prestígio internacional.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Belmond
  • <p>Na data de 16 de dezembro, o restaurante encontrava-se temporariamente fechado para reformas, parte de um amplo projeto de modernização do hotel, que inclui melhorias em suítes, spa, academia, entre outros.</p>

     Foto: Divulgação/Copacabana Palace
  • <p>Além do Brasil, a lista dos dez melhores restaurantes italianos fora da Itália em 2026 reúne estabelecimentos localizados na Croácia, China, França, Canadá, Estados Unidos, Singapura e Alemanha.</p>

     Foto: Fallon Travels/Unsplash
  • <p>O pódio de 2026 permaneceu inalterado em relação à edição anterior. A terceira posição foi ocupada pelo DaNico, de Toronto, no Canadá, liderado pelo chef Daniele Corona. </p>

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>No cardápio, o ranking destaca pratos como mexilhões cacio e pepe, espaguete com cogumelos e trufas, bacalhau negro com vermute e caviar e a sobremesa floresta de morangos.</p>

     Foto: Reprodução @danico.to
  • <p>O segundo lugar ficou com o Il Carpaccio, situado no hotel Royal Monceau, em Paris, e comandado pelos chefs Oliver Piras e Alessandra Del Favero. </p>

    Foto: Reprodução @ilcarpaccioparis
  • <p>Com um salÃ£o iluminado por grandes janelas voltadas para o jardim, o restaurante oferece desde pratos contemporÃ¢neos, como prestigiado “Pacchero alla Vittorio”, atÃ© um menu que varia conforme as estaÃ§Ãµes do ano.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o @ilcarpaccioparis
  • <p>O ranking deste ano carrega um simbolismo especial, já que celebra o primeiro ano da culinária italiana como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.</p>

     Foto: Rita und mit/Pixabay
