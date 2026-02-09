Prática de passear com cão imaginário vira tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’

Assine
    Trata-se do “hobby dogging”, uma prática que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cão que só existe na imaginação.

    Foto: Reproduc?a?o
    A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu.

    Foto: Reproduc?a?o/X
    A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais.

     Foto: © Roman Eisele / CC BY-SA 4.0
    Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Record
    Durante o “percurso”, eles encenam situações comuns do dia a dia de quem tem um pet.

     Foto: Divulgac?a?o/Improv Everywhere
    As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão.

     Foto: Reprodução/X
    À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops!

     Foto: Reproduc?a?o/TV Record
    Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Parte do sucesso está na simplicidade da proposta. Não há gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiência prévia com animais.

     Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presença conjunta de crianças, adultos e idosos.

     Foto: Reproduc?a?o/X/tomdabassman
    Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio tradicional com cães.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização.

    Foto: Reproduc?a?o/Internet
    Já para quem observa de fora, o fenômeno chama atenção pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que só existe na imaginação.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Alguns encaram a prática como uma espécie de ensaio antes de adotar um animal de verdade.

    Foto: Annie Spratt/Unsplash
    “É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, disse a instrutora Barbara Gerlinger à agência alemã de notícias DPA.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
