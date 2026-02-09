Prática de passear com cão imaginário vira tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’
Trata-se do “hobby dogging”, uma prática que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cão que só existe na imaginação.Foto: Reproduc?a?o
A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu.Foto: Reproduc?a?o/X
A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais.Foto: © Roman Eisele / CC BY-SA 4.0
Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade.Foto: Reproduc?a?o/TV Record
Durante o “percurso”, eles encenam situações comuns do dia a dia de quem tem um pet.Foto: Divulgac?a?o/Improv Everywhere
As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão.Foto: Reprodução/X
À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops!Foto: Reproduc?a?o/TV Record
Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Parte do sucesso está na simplicidade da proposta. Não há gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiência prévia com animais.Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presença conjunta de crianças, adultos e idosos.Foto: Reproduc?a?o/X/tomdabassman
Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio tradicional com cães.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização.Foto: Reproduc?a?o/Internet
Já para quem observa de fora, o fenômeno chama atenção pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que só existe na imaginação.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Alguns encaram a prática como uma espécie de ensaio antes de adotar um animal de verdade.Foto: Annie Spratt/Unsplash
“É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, disse a instrutora Barbara Gerlinger à agência alemã de notícias DPA.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
