‘Vídeo assustador’: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber

Redação Flipar
  • <p>Durante um mergulho nas Filipinas, o historiador Andy McConnell, de 73 anos, interagiu com um dos seres mais letais do oceano sem ter consciência do risco.</p>

     Foto: Marko Blaževi?/Unsplash
  • <p>Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o homem manuseando um polvo-de-anéis-azuis. </p>

    Foto: Montagem/Reproduc?a?o Redes Sociais
  • <p>A espécie é famosa pelos círculos azuis que surgem em sua pele apenas quando o animal sente que está ameaçado. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
  • <p>Especialistas do Instituto Australiano de Ciências Marinhas explicam que, apesar da aparência chamativa, essas marcas funcionam como um alerta.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
  • <p>“Esses anéis são certamente muito bonitos de se olhar. No entanto, eles só são exibidos quando o polvo está prestes a liberar seu veneno mortal”, explicou o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, instituição referência nos estudos da espécie.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>No vídeo gravado pelo próprio turista, McConnell aparece segurando o pequeno molusco com cuidado, mas impedindo repetidamente que ele se afaste nadando.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>“Eu nunca tinha visto nada como isso antes”, diz o historiador enquanto segura o animal mortal.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Por sorte, o animal não reagiu de forma agressiva e não liberou o veneno durante o contato.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>As imagens foram compartilhadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção de internautas. “Em nome de todos nós, australianos, posso dizer que este é um dos vídeos mais assustadores de todos!”, comentou um.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Nativo dos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico, o polvo-de-anéis-azuis é um dos animais marinhos mais fascinantes e perigosos do planeta.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Mark Norman
  • <p>É um animal pequeno: geralmente tem entre 12 e 20 centímetros incluindo os tentáculos. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Genevieve Ooms
  • <p>Pertence ao gênero Hapalochlaena e vive principalmente em águas rasas, especialmente ao redor da Austrália, Indonésia, Filipinas e Japão. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Nesses lugares, ele costuma se esconder entre recifes de corais, rochas e poças naturais formadas na maré baixa.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O grande risco do polvo-de-anéis-azuis está em seu veneno extremamente potente, que contém tetrodotoxina, uma neurotoxina também encontrada no baiacu.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Mark Norman
  • <p>Essa substância, cerca de 1.200 vezes mais tóxica que o cianeto, é capaz de causar paralisia muscular rápida, falência respiratória e, em casos graves, morte.</p>

     Foto: Flickr - Bernard DUPONT
  • <p>A mordida, muitas vezes indolor, pode passar despercebida, o que atrasa o socorro. Para piorar, não existe antídoto específico para o veneno dessa espécie. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
