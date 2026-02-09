Assine
Degradação aumenta risco de desmoronamentos no Sítio Histórico de Olinda

RF
Redação Flipar
    O estudo foi feito por especialistas da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

     Foto: Wikimedia Commons/creative commons/Dantadd
    Segundo o documento, o local vem passando por um processo gradual de degradação do solo que pode, a longo prazo, comprometer edificações históricas e provocar desabamentos.

     Foto: Flickr - Lyssuel Calvet
    A pesquisa identificou que o fenômeno, chamado de “rastejo”, é agravado pela inclinação acentuada das encostas, que em alguns pontos supera os 50 graus.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Locais emblemáticos como o Seminário de Olinda, a Ladeira da Misericórdia e a Igreja do Amparo apresentaram fissuras e desníveis.

    Foto: Prefeitura de Olinda
    Segundo os pesquisadores, embora não haja risco iminente, a situação tende a se agravar no período chuvoso.

    Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Eles também ressaltam que o problema é potencializado pela falta de manutenção das construções, pela supressão da vegetação e por intervenções urbanas inadequadas ao longo do tempo.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    A prefeitura de Olinda informou que a Defesa Civil realizará vistorias preventivas nos locais indicados e que os dados do estudo servirão de base para o Plano de Contingência planejado para 2026.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Olinda é uma das cidades mais fascinantes e historicamente ricas do Brasil, carregando o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda
    Fica localizada no litoral de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife e foi fundada oficialmente em 1535 por Duarte Coelho, o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco.

    Foto: Matheus Araújo Machado de Freitas/Pixabay
    A cidade teve papel central no período colonial, especialmente durante o ciclo da cana-de-açúcar, quando se tornou um importante centro econômico, político e religioso do Nordeste.

     Foto: Domínio Público
    Sua posição estratégica e prosperidade atraíram invasões estrangeiras, como a ocupação holandesa no século 17. Os invasores, preferindo a logística portuária de Recife, saquearam e incendiaram Olinda em 1931.

     Foto: Wikimedia Commons/Maarten Sepp
    Reconstruída ao longo dos séculos, Olinda preservou um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos coloniais do país.

     Foto: Divulgação
    O Sítio Histórico, com vista para o oceano Atlântico, reúne igrejas barrocas, conventos, mosteiros, casarios coloridos e ruas estreitas de pedra, formando uma paisagem urbana fascinante.

     Foto: PEDRO ROBERTO GITIRANA DE A. GUERRA/Pixabay
    Entre seus principais monumentos está a Sé de Olinda, oficialmente chamada de Catedral de São Salvador do Mundo.

    Foto: Flickr - Prefeitura de Olinda
    O Alto da Sé, outro dos pontos mais visitados da cidade, é conhecido por sua vista panorâmica e pela produção de artesanato.

    Foto: Wikimedia Commons/Adam Jones, Ph.D.
    Outro marco da cidade é o Convento de São Francisco, que abriga o mais antigo claustro franciscano do país e impressionantes painéis de azulejos portugueses.

    Foto: Flickr - Valdiney Pimenta
    Olinda tambÃ©m se destaca como um dos maiores sÃ­mbolos da cultura popular brasileira, especialmente por seu Carnaval, considerado um dos mais tradicionais do paÃ­s.

     Foto: Flickr Sergio Zeiger
