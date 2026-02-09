Degradação aumenta risco de desmoronamentos no Sítio Histórico de Olinda
O estudo foi feito por especialistas da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).Foto: Wikimedia Commons/creative commons/Dantadd
Segundo o documento, o local vem passando por um processo gradual de degradação do solo que pode, a longo prazo, comprometer edificações históricas e provocar desabamentos.Foto: Flickr - Lyssuel Calvet
A pesquisa identificou que o fenômeno, chamado de “rastejo”, é agravado pela inclinação acentuada das encostas, que em alguns pontos supera os 50 graus.Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Locais emblemáticos como o Seminário de Olinda, a Ladeira da Misericórdia e a Igreja do Amparo apresentaram fissuras e desníveis.Foto: Prefeitura de Olinda
Segundo os pesquisadores, embora não haja risco iminente, a situação tende a se agravar no período chuvoso.Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Eles também ressaltam que o problema é potencializado pela falta de manutenção das construções, pela supressão da vegetação e por intervenções urbanas inadequadas ao longo do tempo.Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A prefeitura de Olinda informou que a Defesa Civil realizará vistorias preventivas nos locais indicados e que os dados do estudo servirão de base para o Plano de Contingência planejado para 2026.Foto: Reprodução/YouTube
Olinda é uma das cidades mais fascinantes e historicamente ricas do Brasil, carregando o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982.Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda
Fica localizada no litoral de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife e foi fundada oficialmente em 1535 por Duarte Coelho, o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco.Foto: Matheus Araújo Machado de Freitas/Pixabay
A cidade teve papel central no período colonial, especialmente durante o ciclo da cana-de-açúcar, quando se tornou um importante centro econômico, político e religioso do Nordeste.Foto: Domínio Público
Sua posição estratégica e prosperidade atraíram invasões estrangeiras, como a ocupação holandesa no século 17. Os invasores, preferindo a logística portuária de Recife, saquearam e incendiaram Olinda em 1931.Foto: Wikimedia Commons/Maarten Sepp
Reconstruída ao longo dos séculos, Olinda preservou um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos coloniais do país.Foto: Divulgação
O Sítio Histórico, com vista para o oceano Atlântico, reúne igrejas barrocas, conventos, mosteiros, casarios coloridos e ruas estreitas de pedra, formando uma paisagem urbana fascinante.Foto: PEDRO ROBERTO GITIRANA DE A. GUERRA/Pixabay
Entre seus principais monumentos está a Sé de Olinda, oficialmente chamada de Catedral de São Salvador do Mundo.Foto: Flickr - Prefeitura de Olinda
O Alto da Sé, outro dos pontos mais visitados da cidade, é conhecido por sua vista panorâmica e pela produção de artesanato.Foto: Wikimedia Commons/Adam Jones, Ph.D.
Outro marco da cidade é o Convento de São Francisco, que abriga o mais antigo claustro franciscano do país e impressionantes painéis de azulejos portugueses.Foto: Flickr - Valdiney Pimenta
Olinda tambÃ©m se destaca como um dos maiores sÃmbolos da cultura popular brasileira, especialmente por seu Carnaval, considerado um dos mais tradicionais do paÃs.Foto: Flickr Sergio Zeiger