Após queda em fenda de geleira nos Alpes suíços, homem é resgatado graças ao próprio chihuahua
Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.Foto: Wikimedia Commons/Reustli
Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.

Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.Foto: Wikimedia Commons/Tiia Monto
“Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.Foto: Reproduc?a?o/Jan Gilar
A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.Foto: Uwe Conrad/Unsplash
A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.Foto: Wikimedia Commons/Daniel Reust
Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.Foto: Wikimedia Commons/Saas-Fee/Saastal Tourismus
O chihuahua é uma das menores raças de cães do mundo e tem origem no México, onde era considerado um animal de grande valor cultural.Foto: Pixabay
Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.Foto: Freepik
Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.Foto: FLOUFFY/Unsplash
Eles podem apresentar dois tipos de pelagem — curta ou longa — e têm uma expectativa de vida alta, podendo ultrapassar os 15 anos.Foto: David Vives/Unsplash
Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.Foto: Freepik