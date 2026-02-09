Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Após queda em fenda de geleira nos Alpes suíços, homem é resgatado graças ao próprio chihuahua

RF
Redação Flipar
  • <p>Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.</p>

    Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.

     Foto: Wikimedia Commons/Reustli
  • <p>Jan conseguiu pedir ajuda via <i data-path-to-node=walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/2024_Saas-Fee-e1768913504405.jpg?20260209110753" width="1114" height="626">

    Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.

     Foto: Wikimedia Commons/Tiia Monto
  • <p>“Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.</p>

    “Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.

     Foto: Reproduc?a?o/Jan Gilar
  • <p>A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.</p>

    A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.

     Foto: Uwe Conrad/Unsplash
  • <p>A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.</p>

    A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.

     Foto: Wikimedia Commons/Daniel Reust
  • <p>Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.</p>

    Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.

     Foto: Wikimedia Commons/Saas-Fee/Saastal Tourismus
  • <p>O chihuahua é uma das menores raças de cães do mundo e tem origem no México, onde era considerado um animal de grande valor cultural.</p>

    O chihuahua é uma das menores raças de cães do mundo e tem origem no México, onde era considerado um animal de grande valor cultural.

     Foto: Pixabay
  • <p>Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.</p>

    Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.

     Foto: Freepik
  • <p>Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.</p>

    Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.

     Foto: FLOUFFY/Unsplash
  • <p>Eles podem apresentar dois tipos de pelagem — curta ou longa — e têm uma expectativa de vida alta, podendo ultrapassar os 15 anos.</p>

    Eles podem apresentar dois tipos de pelagem — curta ou longa — e têm uma expectativa de vida alta, podendo ultrapassar os 15 anos.

     Foto: David Vives/Unsplash
  • <p>Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.</p>

    Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.

     Foto: Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay