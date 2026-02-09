Porto de Galinhas é “ilha dos sonhos” nordestina que conquista turistas
Embora não seja uma ilha, o destino é visto por muitos visitantes como a “ilha dos sonhos”, por oferecer uma experiência completa sem grandes deslocamentos.Foto: Wikimedia Commons/Cleferson Comarela
No passado, a região era habitada por indígenas potiguaras e, durante o período colonial, tornou-se um ponto estratégico para a exploração do pau-brasil e cana-de-açúcar.Foto: Reprodução
As águas mornas e transparentes são ideais para mergulho e observação da vida marinha.Foto: Wikimedia Commons/Renatapolicarpo
As praias de areia clara se estendem por quilômetros, permitindo caminhadas, banhos de mar e práticas esportivas.Foto: Wikimedia Commons/Dlgoncalves
A região apresenta uma diversidade de cenários que atende a todos os perfis: a Praia de Muro Alto, por exemplo, é famosa por suas águas paradas e resorts de luxo.Foto: Wikimedia Commons/Cleferson Comarela
No Pontal de Maracaípe, é possível ver o encontro do rio com o mar e observar cavalos-marinhos.Foto: Reprodução
A gastronomia é outro aspecto que atrai os turistas por unir o frescor dos frutos do mar a pratos típicos do interior pernambucano, como tapioca e macaxeira.Foto: Wikimedia Commons/Byfreddygutierrez
Com temperatura média em torno de 26 °C, Porto de Galinhas pode ser visitada o ano todo.Foto: Wikimedia Commons/Cleferson Comarela
O período mais seco, entre setembro e fevereiro, é ideal para quem busca sol e mar cristalino.Foto: Wikimedia Commons/Sitenl