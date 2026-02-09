Brasileira é conhecida como a ‘freira mais bonita do mundo’
A Congregação Sancta Dei Genitrix é liderada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, famoso por ser ativo nas redes sociais, onde tem mais de 350 mil seguidores.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
Ainda assim, ela manteve vínculos afetivos com a cidade mineira ao longo da adolescência, quando visitava familiares e frequentava locais como o Parque Mocambo, a Pracinha da Lagoa e o Clube Caiçaras.Foto: Wikimedia Commons/@VooSuavecomSom
Em entrevista ao g1, Kamila afirmou que sempre teve convicção de sua vocação e que a vida religiosa exige um sacrifício diário, vivido como expressão de amor e compromisso com Jesus.
