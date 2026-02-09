Assine
Passeio de trem a 1.200 metros de altura em meio a falésias impressiona turistas na China

Redação Flipar
  • <p>Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>As curvas próximas às encostas dão a sensação de “voar” ao lado da montanha.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Após chuvas, pode surgir o chamado “mar de nuvens”, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • <p>Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma “joia secreta” da China.</p>

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Travel East
