Alpinista que escalou prédio de 101 andares detona cachê: ‘Quantia constrangedora’

Redação Flipar
    Em entrevista ao The New York Times, o alpinista revelou que a quantia foi “vergonhosamente pequena”.

     Foto: Wikimedia Commons/Christopher Michel
    Nascido em Sacramento, Califórnia, em 1985, Alex Honnold ganhou fama mundial por realizar escaladas sem corda em paredões de pedra gigantes.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Em 2017, ele se tornou o primeiro a escalar o paredão El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, em estilo livre e sem proteção.

     Foto: Flickr - Dave Riggs
