Moradores de vilarejo ‘secreto’ na China se sentem no “paraíso”

    A comunidade, localizada na cidade de Lincang, é frequentemente descrita como um “paraíso na Terra” por sua paisagem pitoresca.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A Vila Gumo cativa viajantes e fotógrafos graças a sua preservação histórica e atmosfera contemplativa.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A paisagem é dominada por uma arquitetura única: as residências são construídas inteiramente de pedra, bloco a bloco, sem o uso de cimento.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    As estruturas são robustas, com telhados de lajes de ardósia para resistir à queda das nozes das nogueiras que circundam o terreno.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Estas casas antigas, muitas ainda habitadas, estendem-se por vielas estreitas e irregulares, dando a sensação de que vida ali parou no tempo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Entre essas moradias, existem moinhos movidos pela água das encostas que continuam em funcionamento mesmo após 200 anos.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Até hoje, eles sustentam práticas que atravessaram gerações, como transformar grãos em farinha para fazer bolinhos de arroz.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Próximo a essa estrutura, corre o rio Liusha, um fio d’água que antigamente era conhecido como o “Rio dos Amantes”.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O apelido não é aleatório: a tradição local conta que ele era o lugar onde moças e rapazes solteiros se encontravam para cantar canções de cortejo, uma forma de expressar sentimentos e conseguir a atenção do parceiro desejado.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O cotidiano em Gumo é rural e tranquilo: cenas como idosas chinesas torrando nozes em fogueiras e senhores conduzindo o gado são comuns.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O cotidiano dos moradores é inteiramente focado na autossuficiência, sendo o cultivo de nozes a principal atividade local.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A região ao redor da Vila Gumo faz parte de uma área montanhosa típica de Yunnan, marcada por vales profundos, clima ameno e uma vegetação que mistura florestas densas com plantações tradicionais.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Por ser uma província predominantemente montanhosa, Yunnan acaba tendo muitas comunidades, a exemplo de Gumo.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Esse isolamento também contribuiu para a preservação de suas culturas e arquitetura tradicionais.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Ainda assim, Yunnan é uma das províncias mais diversas da China, abrigando cerca de 25 minorias étnicas.

     Foto: © CEphoto, Uwe Aranas
