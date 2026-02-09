Assine
Pesquisadora faz história ao alcançar profundidade ‘abismal’ na Fossa de Atacama

RF
Redação Flipar
    O mergulho foi parte da expedição binacional entre Chile e China, marcando um avanço inédito na exploração do oceano profundo.

     Foto: Reprodução
    Ele possui uma esfera de proteção contra pressão, e conta com o auxílio de braços robóticos e câmeras e sensores especializados.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A operação durou mais de dez horas, permitindo observações diretas em um ambiente de escuridão absoluta.

     Foto: Pexels/Blaque X
    Também é relevante para a geologia, proporcionando estudos de zonas de subducção e atividades sísmicas.

     Foto: Aline Dassel/Pixabay
    O protagonismo de Valeria Cortés também é um marco de representatividade, ajudando a ampliar a visibilidade das mulheres na ciência.

     Foto: Reprodução/@imo.chile
    A expectativa é que a missão dure em torno de três meses para explorar 700 quilômetros da Fossa de Atacama a partir do navio chinês Tan Suo Yi Hao.

     Foto: Wikimedia Commons/Kareen Schnabel
    A parceria é estratégica, pois oferece aos cientistas chilenos acesso a tecnologias avançadas que aceleram décadas de pesquisa em poucos meses.

     Foto: Divulgação/Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences
    A Fossa de Atacama, entre as placas de Nazca e da América do Sul, é associada a terremotos extremos e tsunamis.

     Foto: Splash of Rain/Pexels
    A fossa se formou pela subducção da placa tectônica de Nazca sob a placa Sul-Americana, processo que também deu origem à Cordilheira dos Andes.

     Foto: Vladimir Oprisko/Unsplash
