Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Canoas mais antigas que a Pira?mide de Gize? sa?o descobertas em lago nos Estados Unidos

RF
Redação Flipar
  • <p>Durante esse vasto período de tempo, diferentes gerações de povos indígenas utilizaram o lago para conseguir água e outros recursos.</p>

    Durante esse vasto período de tempo, diferentes gerações de povos indígenas utilizaram o lago para conseguir água e outros recursos.

     Foto: Panoramio - Corey Coyle
  • <p>“Por gerações, o povo Ho-Chunk honrou este local por meio de cerimônias de lembrança”, disse a arqueóloga estadual Amy Rosebrough.</p>

    “Por gerações, o povo Ho-Chunk honrou este local por meio de cerimônias de lembrança”, disse a arqueóloga estadual Amy Rosebrough.

     Foto: Wikimedia Commons/Omaha Public Library
  • <p>Além disso, o lago é amplamente utilizado para pesca, navegação, vela e, no inverno rigoroso, para patinação e pesca no gelo.</p>

    Além disso, o lago é amplamente utilizado para pesca, navegação, vela e, no inverno rigoroso, para patinação e pesca no gelo.

     Foto: Wikimedia Commons/Aude
  • <p>Historicamente, o lago e suas margens têm uma conexão profunda com os povos nativos, especialmente a nação Ho-Chunk, que habitava a área muito antes da colonização europeia.</p>

    Historicamente, o lago e suas margens têm uma conexão profunda com os povos nativos, especialmente a nação Ho-Chunk, que habitava a área muito antes da colonização europeia.

     Foto: Domínio Público
  • <p>No entanto, o desenvolvimento urbano e a agricultura intensa ao redor da bacia trouxeram desafios ecológicos significativos ao longo das décadas.</p>

    No entanto, o desenvolvimento urbano e a agricultura intensa ao redor da bacia trouxeram desafios ecológicos significativos ao longo das décadas.

     Foto: Panoramio - Corey Coyle
  • <p>O excesso de fósforo proveniente do escoamento superficial tem causado florescimentos recorrentes de algas verde-azuladas, o que afeta a qualidade da água e a biodiversidade local.</p>

    O excesso de fósforo proveniente do escoamento superficial tem causado florescimentos recorrentes de algas verde-azuladas, o que afeta a qualidade da água e a biodiversidade local.

     Foto: Wikimedia Commons/Archbob
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay