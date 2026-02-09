Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Medicamento inovador com planta quebra-pedra será usado no SUS

RF
Redação Flipar
  • <p>A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.</p>

    A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.

     Foto: Wikimedia Commons/Vengolis
  • <p>Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.</p>

    Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.

     Foto: Divulgação/Marcos Santos
  • <p>Agora, a planta servirá de base para um produto padronizado, com a proposta de futuramente integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).</p>

    Agora, a planta servirá de base para um produto padronizado, com a proposta de futuramente integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

     Foto: Domínio Público/Toluaye
  • <p>A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.</p>

    A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.

     Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
  • <p>Além disso, foi firmada uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).</p>

    Além disso, foi firmada uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).

     Foto: Divulgação
  • <p>Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.</p>

    Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Após os testes de estabilidade e a aprovação regulatória, estima-se que o fármaco esteja disponível na rede pública em até dois anos.</p>

    Após os testes de estabilidade e a aprovação regulatória, estima-se que o fármaco esteja disponível na rede pública em até dois anos.

     Foto: Wikimedia Commons/Vinayaraj
  • <p>Segundo a vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Priscila Ferraz, o projeto representa um avanço por oferecer uma alternativa terapêutica segura.</p>

    Segundo a vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Priscila Ferraz, o projeto representa um avanço por oferecer uma alternativa terapêutica segura.

     Foto: Wikimedia Commons/Sailesh
  • <p>Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.</p>

    Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.</p>

    A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A erva quebra-pedra é um recurso versátil, com benefícios que vão muito além do uso popular. Conheça alguns dos principais!</p>

    A erva quebra-pedra é um recurso versátil, com benefícios que vão muito além do uso popular. Conheça alguns dos principais!

     Foto: Wikimedia Commons/V C balakrishnan
  • <p>Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.</p>

    Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.

     Foto: archivo fotográfico "CIENCIA20"
  • <p>Ação antimicrobiana e antioxidante: Inibe bactérias como a <i data-path-to-node=Staphylococcus aureus (inclusive cepas resistentes) e protege as células contra danos inflamatórios e radicais livres.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Phyllanthus_niruri-_Soriano_Palmar_Bajo_bosque_ribereno_al_margen_del_Rio_Negro-e1770218129831.jpg?20260209080907" width="1114" height="626">

    Ação antimicrobiana e antioxidante: Inibe bactérias como a Staphylococcus aureus (inclusive cepas resistentes) e protege as células contra danos inflamatórios e radicais livres.

     Foto: Wikimedia Commons/Andrés González
  • <p>Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.</p>

    Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.

     Foto: Flickr - Jason Hollinger
  • <p>Vale ressaltar que o uso da quebra-pedra não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave. Além disso, gestantes, lactantes, crianças e idosos não devem utilizar a planta sem orientação médica.</p>

    Vale ressaltar que o uso da quebra-pedra não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave. Além disso, gestantes, lactantes, crianças e idosos não devem utilizar a planta sem orientação médica.

     Foto: Flickr - Forest and Kim Starr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay