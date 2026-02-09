Assine
Mais empresas do que pessoas: conheça Liechtenstein, país pouco lembrado

RF
Redação Flipar
  • <p>Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei. </p>

    Foto: jorono/Pixabay
  • <p>Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/GuentherZ
  • <p>“Espremido” entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem uma extensão de apenas 160 km² — área menor do que muitos bairros de grandes cidades brasileiras. </p>

    Foto: Reprodução/Google Maps
  • <p>Embora esteja geograficamente integrado ao continente europeu, o país não faz parte da União Europeia. </p>

    Foto: Pexels/Rodrigo Curi
  • <p>Desde 1924, o país adotou o Franco suíço como moeda oficial, considerada uma das mais estáveis do mundo ao lado do dólar e do euro.</p>

     Foto: Claudio Schwarz/Unsplash
  • <p>Ainda que não faça parte do principal bloco europeu, Liechtenstein mantém estreitas relações econômicas e diplomáticas com seus vizinhos.</p>

     Foto: Ondrej Bocek/Unsplash
  • <p>Apesar da população de menos de 40 mil habitantes, o país abriga aproximadamente 75 mil empresas registradas, tornando-se conhecido por ter mais companhias do que moradores.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/A.Savin
  • <p>Essa peculiaridade reflete sua economia altamente desenvolvida, baseada em serviços financeiros, indústria de alta tecnologia e um ambiente favorável aos negócios.</p>

     Foto: Flickr - Kecko
  • <p>Uma curiosidade que chama a atenção é que o país não tem exército desde 1868, quando aboliu suas forças armadas. </p>

    Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • <p>O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção. </p>

    Foto: Pexels/Sergio Zhukov
  • <p>O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria.</p>

     Foto: M. X./Unsplash
  • <p>A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina. </p>

    Foto: Dario Gartmann/Unsplash
  • <p>Sua capital, Vaduz, reflete esse clima de exclusividade, abrigando apenas 6 mil moradores. </p>

    Foto: Henrique Ferreira/Unsplash
  • <p>Com atmosfera de cidade pequena, Vaduz concentra museus, centros culturais e o castelo que domina a paisagem alpina e serve de residência oficial da família principesca.</p>

     Foto: Leonhard Niederwimmer/Unsplash
  • <p>Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de “alugar” o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas. </p>

    Foto: Pexels/Helena Jankovi?ová Ková?ová
  • <p>Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global.</p>

     Foto: Randy Jost/Pixabay
