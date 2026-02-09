Empresa chilena com sete décadas de história fecha as portas após surto de gripe aviária
A contaminação de cerca de 300 mil aves forçou o sacrifício de todo o plantel por determinação sanitária, o que comprometeu a cadeia produtiva.
A Avícola y Fundo Chequén tentou continuar operando com a venda de ovos de terceiros, mas enfrentou dificuldades financeiras, incertezas regulatórias e custos elevados, o que inviabilizou a retomada da produção própria.Foto: Reprodução/Instagram
Nos últimos anos, a gripe aviária tem sido motivo de preocupação em vários lugares do mundo.Foto: Andreas Göllner/Pixabay
No fim de janeiro, Iowa, nos Estados Unidos, confirmou seu primeiro caso de gripe aviária (H5N1) de 2026 em um plantel de galinhas e faisões.Foto: Mabel Amber, who will one day/Pixabay
A notícia causou temor porque o estado de Iowa é um dos maiores produtores de aves do país.Foto: Wikimedia Commons/Stevat20
A doença já atingiu mais de 186 milhões de aves nos Estados Unidos desde 2022 e ultrapassou 1,1 milhão apenas em janeiro de 2026.Foto: Freepik - wirestock
Novos surtos também foram registrados em Delaware e na Geórgia, aumentando a preocupação das autoridades.Foto: Pexels/cottonbro studio
A enfermidade costuma levar ao abate preventivo de grandes lotes, impactando preços, exportações e a economia, especialmente em estados produtores como Iowa.Foto: Pexels/Alexas Fotos
O abate preventivo e medidas rigorosas de biossegurança são as principais ferramentas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para evitar que a doença se espalhe e prejudique as exportações.Foto: Wikimedia Commons/Billy Hathorn
Recentemente, pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram uma vacina em spray nasal que mostrou proteção promissora contra a gripe aviária H5N1.Foto: Wikimedia Commons/Ser Amantio di Nicolao
Nos testes, feitos com hamsters e camundongos, os animais vacinados tiveram proteção quase total mesmo após alta exposição ao vírus, inclusive aqueles já infectados anteriormente por influenza sazonal.Foto: Alicja/Pixabay
A iniciativa ganhou força após a detecção do H5N1 em vacas leiteiras nos Estados Unidos, sinal de possível adaptação do vírus a novos mamíferos.Foto: Eliza/Pixabay
Os próximos passos incluem testes em modelos de tecidos humanos e ajustes para ampliar a proteção contra variantes, com potencial de uso futuro no controle de surtos.Foto: Divulgação/Ministe?rio da Agricultura
