Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Empresa chilena com sete décadas de história fecha as portas após surto de gripe aviária

RF
Redação Flipar
  • <p data-path-to-node=A contaminação de cerca de 300 mil aves forçou o sacrifício de todo o plantel por determinação sanitária, o que comprometeu a cadeia produtiva.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Galinhas.jpg?20260209074349" width="1114" height="626">

    A contaminação de cerca de 300 mil aves forçou o sacrifício de todo o plantel por determinação sanitária, o que comprometeu a cadeia produtiva.

    Foto: Freepik - tawatchai07

  • <p>A Avícola y Fundo Chequén tentou continuar operando com a venda de ovos de terceiros, mas enfrentou dificuldades financeiras, incertezas regulatórias e custos elevados, o que inviabilizou a retomada da produção própria.</p>

    A Avícola y Fundo Chequén tentou continuar operando com a venda de ovos de terceiros, mas enfrentou dificuldades financeiras, incertezas regulatórias e custos elevados, o que inviabilizou a retomada da produção própria.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Nos últimos anos, a gripe aviária tem sido motivo de preocupação em vários lugares do mundo.</p>

    Nos últimos anos, a gripe aviária tem sido motivo de preocupação em vários lugares do mundo.

     Foto: Andreas Göllner/Pixabay
  • <p>No fim de janeiro, Iowa, nos Estados Unidos, confirmou seu primeiro caso de gripe aviária (H5N1) de 2026 em um plantel de galinhas e faisões.</p>

    No fim de janeiro, Iowa, nos Estados Unidos, confirmou seu primeiro caso de gripe aviária (H5N1) de 2026 em um plantel de galinhas e faisões.

     Foto: Mabel Amber, who will one day/Pixabay
  • <p>A notícia causou temor porque o estado de Iowa é um dos maiores produtores de aves do país.</p>

    A notícia causou temor porque o estado de Iowa é um dos maiores produtores de aves do país.

     Foto: Wikimedia Commons/Stevat20
  • <p>A doença já atingiu mais de 186 milhões de aves nos Estados Unidos desde 2022 e ultrapassou 1,1 milhão apenas em janeiro de 2026.</p>

    A doença já atingiu mais de 186 milhões de aves nos Estados Unidos desde 2022 e ultrapassou 1,1 milhão apenas em janeiro de 2026.

     Foto: Freepik - wirestock
  • <p>Novos surtos também foram registrados em Delaware e na Geórgia, aumentando a preocupação das autoridades.</p>

    Novos surtos também foram registrados em Delaware e na Geórgia, aumentando a preocupação das autoridades.

     Foto: Pexels/cottonbro studio
  • <p>A enfermidade costuma levar ao abate preventivo de grandes lotes, impactando preços, exportações e a economia, especialmente em estados produtores como Iowa.</p>

    A enfermidade costuma levar ao abate preventivo de grandes lotes, impactando preços, exportações e a economia, especialmente em estados produtores como Iowa.

     Foto: Pexels/Alexas Fotos
  • <p>O abate preventivo e medidas rigorosas de biossegurança são as principais ferramentas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para evitar que a doença se espalhe e prejudique as exportações.</p>

    O abate preventivo e medidas rigorosas de biossegurança são as principais ferramentas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para evitar que a doença se espalhe e prejudique as exportações.

     Foto: Wikimedia Commons/Billy Hathorn
  • <p>Recentemente, pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram uma vacina em spray nasal que mostrou proteção promissora contra a gripe aviária H5N1.</p>

    Recentemente, pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram uma vacina em spray nasal que mostrou proteção promissora contra a gripe aviária H5N1.

     Foto: Wikimedia Commons/Ser Amantio di Nicolao
  • <p>Nos testes, feitos com hamsters e camundongos, os animais vacinados tiveram proteção quase total mesmo após alta exposição ao vírus, inclusive aqueles já infectados anteriormente por influenza sazonal.</p>

    Nos testes, feitos com hamsters e camundongos, os animais vacinados tiveram proteção quase total mesmo após alta exposição ao vírus, inclusive aqueles já infectados anteriormente por influenza sazonal.

     Foto: Alicja/Pixabay
  • <p>A iniciativa ganhou força após a detecção do H5N1 em vacas leiteiras nos Estados Unidos, sinal de possível adaptação do vírus a novos mamíferos.</p>

    A iniciativa ganhou força após a detecção do H5N1 em vacas leiteiras nos Estados Unidos, sinal de possível adaptação do vírus a novos mamíferos.

     Foto: Eliza/Pixabay
  • <p>Os próximos passos incluem testes em modelos de tecidos humanos e ajustes para ampliar a proteção contra variantes, com potencial de uso futuro no controle de surtos.</p>

    Os próximos passos incluem testes em modelos de tecidos humanos e ajustes para ampliar a proteção contra variantes, com potencial de uso futuro no controle de surtos.

     Foto: Divulgação/Ministe?rio da Agricultura
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay