Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Até 44% de imposto: Reforma Tributária cria novas regras para aluguéis de curta temporada

RF
Redação Flipar
  • <p>O ponto central da nova legislação é a reclassificação das locações de curta duração.</p>

    O ponto central da nova legislação é a reclassificação das locações de curta duração.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Agora, a Lei Complementar 214/2025 passou a equiparar aluguéis por temporada de até 90 dias a serviços de hospedagem.</p>

    Agora, a Lei Complementar 214/2025 passou a equiparar aluguéis por temporada de até 90 dias a serviços de hospedagem.

     Foto: Tierra Mallorca/Unsplash
  • <p>Essa mudança de enquadramento pode elevar a carga tributária para patamares próximos a 44% sobre o faturamento bruto.</p>

    Essa mudança de enquadramento pode elevar a carga tributária para patamares próximos a 44% sobre o faturamento bruto.

     Foto: Bruno Germany/Pixabay
  • <p>O aumento da carga de impostos deve afetar proprietários que usam plataformas como Airbnb e Booking.</p>

    O aumento da carga de impostos deve afetar proprietários que usam plataformas como Airbnb e Booking.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Além do Imposto de Renda, esses locadores poderão ter de pagar Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).</p>

    Além do Imposto de Renda, esses locadores poderão ter de pagar Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

     Foto: AuraFinance/Pixabay
  • <p>Isso sem o benefício das alíquotas reduzidas aplicadas a aluguéis residenciais tradicionais.</p>

    Isso sem o benefício das alíquotas reduzidas aplicadas a aluguéis residenciais tradicionais.

     Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
  • <p>Até pouco tempo atrás, muitos proprietários atuavam de maneira relativamente passiva, limitando-se a administrar seus imóveis.</p>

    Até pouco tempo atrás, muitos proprietários atuavam de maneira relativamente passiva, limitando-se a administrar seus imóveis.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Com a atualização da legislação, certas modalidades de locação passaram a ser enquadradas como atividade econômica organizada.</p>

    Com a atualização da legislação, certas modalidades de locação passaram a ser enquadradas como atividade econômica organizada.

     Foto: Jcomp/Freepik
  • <p>Com isso, o locador deixa de ser visto apenas como alguém que aluga um imóvel e passa a ser tratado como prestador de serviços, o que altera o regime fiscal aplicado.</p>

    Com isso, o locador deixa de ser visto apenas como alguém que aluga um imóvel e passa a ser tratado como prestador de serviços, o que altera o regime fiscal aplicado.

     Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
  • <p>Apesar do aumento expressivo dos impostos, especialistas apontam que ainda há caminhos para manter a atratividade dos investimentos, especialmente em regiões turísticas.</p>

    Apesar do aumento expressivo dos impostos, especialistas apontam que ainda há caminhos para manter a atratividade dos investimentos, especialmente em regiões turísticas.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Entre as alternativas está a migração para pessoa jurídica, que pode resultar em tributação menor do que a aplicada à pessoa física.</p>

    Entre as alternativas está a migração para pessoa jurídica, que pode resultar em tributação menor do que a aplicada à pessoa física.

     Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
  • <p>Outra opção é criar holdings patrimoniais, úteis para mitigar o impacto fiscal.</p>

    Outra opção é criar holdings patrimoniais, úteis para mitigar o impacto fiscal.

     Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
  • <p>A lei, porém, prevê exceções: só serão obrigados a recolher IBS e CBS quem tiver mais de três imóveis alugados ou faturamento anual acima de R$ 240 mil, ou R$ 24 mil em um único mês.</p>

    A lei, porém, prevê exceções: só serão obrigados a recolher IBS e CBS quem tiver mais de três imóveis alugados ou faturamento anual acima de R$ 240 mil, ou R$ 24 mil em um único mês.

     Foto: steve buissine/Pixabay
  • <p>Quem não atingir esses limites continuará pagando apenas o Imposto de Renda.</p>

    Quem não atingir esses limites continuará pagando apenas o Imposto de Renda.

     Foto: Flickr – Iguaí Mix
  • <p>Especialistas avaliam que o aumento de custos tende a ser repassado aos inquilinos, pressionando os preços e diminuindo o retorno dos investidores.</p>

    Especialistas avaliam que o aumento de custos tende a ser repassado aos inquilinos, pressionando os preços e diminuindo o retorno dos investidores.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A nova tributação faz parte da reforma sobre o consumo, cuja fase de transição começa em 2026, com cobrança efetiva prevista para 2027.</p>

    A nova tributação faz parte da reforma sobre o consumo, cuja fase de transição começa em 2026, com cobrança efetiva prevista para 2027.

     Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay