Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Estrada em zigue-zague expõe motoristas ao perigo na China

RF
Redação Flipar
  • <p>Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de “Z” para conectar a isolada Vila Tianping. </p>

    Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de “Z” para conectar a isolada Vila Tianping.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.</p>

    Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!</p>

    Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.</p>

    O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas. </p>

    O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.</p>

    Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Por suas condições extremas, a estrada virou atração para turistas e criadores de conteúdo, que buscam registrar a vista das montanhas e a ousadia do percurso.</p>

    Por suas condições extremas, a estrada virou atração para turistas e criadores de conteúdo, que buscam registrar a vista das montanhas e a ousadia do percurso.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Vídeos registrados no trecho mostram moradores afirmando que a estrada é considerada uma das mais perigosas da região.</p>

    Vídeos registrados no trecho mostram moradores afirmando que a estrada é considerada uma das mais perigosas da região.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Motoristas de veículos grandes como caminhões e ônibus são os que mais têm dificuldade na estrada. </p>

    Motoristas de veículos grandes como caminhões e ônibus são os que mais têm dificuldade na estrada.

    Foto: Reproduc?a?o/Youtube
  • <p>Ao mesmo tempo em que encanta, a Rodovia Lingpaishi evidencia o custo e o desafio de levar infraestrutura a regiões montanhosas. </p>

    Ao mesmo tempo em que encanta, a Rodovia Lingpaishi evidencia o custo e o desafio de levar infraestrutura a regiões montanhosas.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>O condado de Wuxi, onde fica a Rodovia Lingpaishi, é conhecido por sua topografia montanhosa extrema e por fazer fronteira com as províncias de Shaanxi e Hubei.</p>

    O condado de Wuxi, onde fica a Rodovia Lingpaishi, é conhecido por sua topografia montanhosa extrema e por fazer fronteira com as províncias de Shaanxi e Hubei.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A vasta área do condado é majoritariamente montanhosa, o que historicamente dificultou o acesso e o desenvolvimento. </p>

    A vasta área do condado é majoritariamente montanhosa, o que historicamente dificultou o acesso e o desenvolvimento.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Wuxi, por sua vez, fica na província de Chongqing, um dos quatro municípios sob administração direta do governo central da China. </p>

    Wuxi, por sua vez, fica na província de Chongqing, um dos quatro municípios sob administração direta do governo central da China.

    Foto: Imagem de geographerH por Pixabay
  • <p>Desses, é o único localizado no interior, no sudoeste do país. Chongqing é também uma das maiores metrópoles do país, com cerca de 31 milhões de habitantes. </p>

    Desses, é o único localizado no interior, no sudoeste do país. Chongqing é também uma das maiores metrópoles do país, com cerca de 31 milhões de habitantes.

    Foto: -Imagem de Media_Breeze por Pixabay
  • <p>A área rural de Chongqing é tão extensa que tem o tamanho de países como a Áustria.</p>

    A área rural de Chongqing é tão extensa que tem o tamanho de países como a Áustria.

     Foto: Imagem de evera Liang por Pixabay
  • <p>A cidade é conhecida historicamente por ter sido a capital provisória durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e hoje serve como um importante centro econômico no rio Yang-tsé. </p>

    A cidade é conhecida historicamente por ter sido a capital provisória durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e hoje serve como um importante centro econômico no rio Yang-tsé.

    Foto: Imagem de Mathieu Vivier por Pixabay
  • <p>Além disso, Chongqing é considerada uma das “cidades quentes” da China, famosa por seu clima e seu prato típico, o hot pot.</p>

    Além disso, Chongqing é considerada uma das “cidades quentes” da China, famosa por seu clima e seu prato típico, o hot pot.

     Foto: Reprodução do Flickr Mick McDonnal
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay