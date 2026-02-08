‘Rei dos calouros’: apresentador Raul Gil faz 88 anos
Em um vídeo postado nas redes sociais, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: “Muito feliz com cada demonstração de amor.”Foto: Montagem/Reproduc?a?o @raulgil3
Raul Gil nasceu em 1938, na cidade de São Paulo. Relembre agora sua trajetória de sucesso!Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Raul Gil iniciou sua trajetória como cantor em programas de calouros nos anos 1950, período em que venceu concursos musicais e ganhou projeção no rádio e na TV.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do Brasil, incluindo Record, Tupi, Rio, Manchete, Band e SBT.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Em 1973, fechou um contrato com a TV Record, onde passou a comandar o “Programa Raul Gil”.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
O apresentador se tornou o “rei dos calouros”, sendo responsável por descobrir e lançar centenas de artistas na música nacional.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Quadros como o “Jogo do Banquinho” e “Pra Quem Você Tira o Chapéu”, popularizados pelo apresentador, ficaram eternizados na TV brasileira.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Como apresentador, sua voz característica, bordões e modo direto de conduzir entrevistas e apresentações ajudaram a criar uma identidade facilmente reconhecível pelo público.Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
Atualmente, o apresentador está fora da TV desde o fim de 2024, quando encerrou seu contrato com o SBT.Foto: Reprodução do Flickr Ricardo_Cassin
Hoje, ele passa a maior parte do tempo em uma de suas propriedades de alto padrÃ£o situadas em um condomÃnio fechado na cidade de Itu, no interior paulista.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
“Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/SBT