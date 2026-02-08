Cavalos selvagens de ilha no Atlântico Norte têm habilidades ‘únicas’
Trata-se da Ilha Sable, território de apenas 34 km², com cerca de 42 km de comprimento por 1,5 km de largura.Foto: Reprodução/YouTube
Lá, mais desses 400 animais vivem totalmente livres, enfrentando tempestades, invernos rigorosos e escassez de recursos.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Embora lendas afirmem que eles chegaram à ilha após naufrágios, registros confirmam que foram introduzidos em 1737 por colonizadores.Foto: Wikimedia Commons/Paul Gierszewski
A ilha é famosa por sua forma de lua crescente e por ser um dos maiores cemitérios de navios do mundo devido aos frequentes naufrágios em suas águas.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Com o passar do tempo, esses cavalos formaram bandos e desenvolveram técnicas de sobrevivência extraordinárias para conseguir sobreviver nesse ambiente único.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Eles quase desapareceram no século 20 devido à captura para venda e abate, até que, em 1960, os cavalos passaram a ser protegidos pela lei canadense.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Desde então, a legislação garante que a manada nunca seja manejada ou alimentada.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Os cavalos selvagens passaram então a ser reconhecidos como símbolo da Nova Escócia.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Entre as dÃ©cadas de 1980 e 2000, estudos nÃ£o invasivos e anÃ¡lises genÃ©ticas mostraram que os cavalos da Ilha Sable formam uma populaÃ§Ã£o distinta de outras raÃ§as canadenses devido ao isolamento prolongado.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A manada, que tem entre 400 e 550 indivíduos, exibe características adaptadas ao ambiente severo: pelagem escura, crina longa e marcha natural.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Esses cavalos também são conhecidos por serem compactos e costumam medir em média 1,37 metro de altura.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Sua dieta é baseada principalmente em grama-da-praia, algumas algas trazidas pelas ondas e, ocasionalmente, água do mar para repor sais minerais.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Para obter água doce, eles desenvolveram a habilidade rara de cavar poços na areia.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Durante o inverno, migram para o interior da ilha em busca de abrigo, dependendo das reservas de gordura acumuladas nos dias de calor.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Sem predadores, muitos cavalos idosos acabam morrendo por inanição devido ao desgaste dentário.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Além dos cavalos, vale mencionar que a ilha abriga enormes colônias de focas-cinzentas, responsáveis por uma das maiores populações da espécie no mundo.Foto: Reprodução/YouTube
