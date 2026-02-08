Você mastiga direito? Veja o impacto desse hábito na saúde
Ao mastigar bem, os alimentos são quebrados em partículas menores, o que facilita a ação das enzimas digestivas. Isso reduz o esforço do estômago e melhora a absorção dos nutrientes.Foto: Site Mocoto.com.br Ambiente interno
A mastigação também estimula a produção de saliva, rica em enzimas como a amilase. Essa substância já inicia a digestão dos carboidratos ainda na boca.Foto: imagem gerada por i.a
Quando engolimos alimentos mal mastigados, o estômago precisa trabalhar mais. Isso pode causar sensação de peso, gases, refluxo e má digestão.Foto: imagem gerada por i.a
Comer rapidamente costuma levar ao consumo excessivo de comida. A mastigação lenta ajuda o cérebro a reconhecer a saciedade, evitando exageros nas refeições.Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
Após a boca, o alimento segue para o estômago, onde é misturado ao suco gástrico. Quanto mais bem mastigado, mais eficiente e rápida é essa etapa.Foto: imagem gerada por i.a
No intestino, os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Um processo digestivo bem-feito começa na mastigação e reflete diretamente na saúde intestinal.Foto: Reprodução do Instagram @koreahouseaustin
Alguns alimentos favorecem a digestão, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Eles são ricos em fibras, que estimulam o funcionamento do intestino.Foto: Pixabay
Alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, também ajudam. Eles contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, essencial para a digestão.Foto: Alison Marras/Unsplash
Por outro lado, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar, dificultam o processo digestivo. Eles exigem mais esforço do organismo e podem causar desconfortosFoto: Pixabay
Frituras, excesso de carne vermelha e alimentos muito condimentados também tendem a tornar a digestão mais lenta. Em excesso, favorecem azia e sensação de estufamento.Foto: flickr FotoosVanRobin
Sobre beber líquidos durante as refeições, o mito de que “faz mal” não é totalmente verdadeiro. Pequenas quantidades de água não prejudicam a digestão.Foto: Drobotdean por Frrepik
O problema está no excesso de líquidos durante a refeição. Grandes volumes podem diluir o suco gástrico e atrasar o processo digestivo em pessoas mais sensíveis.Foto: freepik
O ideal é beber água ao longo do dia e dar pequenos goles durante a refeição, se houver necessidade. Isso ajuda na deglutição sem sobrecarregar o estômago.Foto: Foto: Pixabay
Em resumo, mastigar bem, escolher alimentos adequados e manter equilÃbrio no consumo de lÃquidos sÃ£o atitudes simples. Juntas, elas fazem grande diferenÃ§a para a digestÃ£o e a saÃºde geral.Foto: DivulgaÃ§Ã£o