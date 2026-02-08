Dia do Carteiro foi celebrado em janeiro; conheça a história dos Correios
Ao longo de mais de três séculos, a empresa passou de mensageiros que viajavam semanas a cavalo ou em navios portugueses para se tornar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em 1969.Foto: Wikimedia Commons/Ridiculopathy
Ao longo do século 20, os Correios ampliaram enormemente seu alcance e portfólio de serviços.Foto: Wikimedia Commons/Ridiculopathy
Além das tradicionais cartas e telegramas, a estatal incorporou serviços expressos como o SEDEX e serviços financeiros como o Banco Postal em parceria com o Banco do Brasil.Foto: Wikimedia Commons/Paulo rsmenezes
O Código de Endereçamento Postal (CEP), lançado em 1971, chegou para facilitar a organização das localidades brasileiras e facilitar a logística de encomendas.Foto: Divulgação/MPF-MA
Esse feito reforçou sua importância social e econômica, especialmente em áreas remotas onde operadores privados nem sempre conseguem atuar de forma ampla.Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Nos anos mais recentes, contudo, a trajetória da estatal tem sido marcada por uma série de desafios.Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A empresa voltou a enfrentar dificuldades financeiras profundas a partir de 2022, com perdas acumuladas, queda de receita e aumento de custos estruturais.Foto: Divulgação/Min. da Comunicação
Entre 2023 e 2025, a situação financeira dos Correios se deteriorou a ponto de precisar acionar planos de reestruturação.Foto: Divulgação/Correios
A empresa passou a buscar aportes e empréstimos junto a bancos com garantia da União para restaurar o equilíbrio financeiro — incluindo um grande financiamento de R$ 12 bilhões contratado no fim de 2025.Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Esse contexto de crise também se manifestou em desafios operacionais perceptíveis ao público como quedas nos volumes transportados e atrasos nas entregas de encomendas.Foto: Divulgação/Correios
O Plano de Desligamento Voluntário (PDV), lançado em 2019, visa o desligamento de 15 mil funcionários só entre 2026 e 2027.Foto: Reprodução
Além disso, a empresa vai além dos serviços postais e exercem papel social e logístico relevante para o Estado.Foto: Divulgação/Agência Gov
Os Correios apoiam ações governamentais como emissão e regularização de CPF, oferta de serviços bancários em locais sem agências, distribuição de vacinas e medicamentos do SUS.Foto: Divulgação
A empresa ainda mantém a tradicional campanha “Papai Noel dos Correios”, que há mais de três décadas mobiliza voluntários para atender cartas de crianças em situação de vulnerabilidade.Foto: Agência Brasil/Antônio Cruz