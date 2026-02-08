Conheça o diretor de fotografia Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar por ‘Sonhos de Trem’
-
Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Montagem_Reproducao_Redes-Sociais-1.jpg?20260208160148" width="1114" height="626">
Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.
-
Depois da vitÃ³ria no Critics Choice, o fotÃ³grafo publicou imagens nas redes sociais segurando o trofÃ©u ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: â??Nada mais importaâ?.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Rodantes”, de 2021.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Filme-Rodantes-de-2021.jpg?20260208160148" width="1114" height="626">
Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.Foto: Reprodução