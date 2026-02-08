Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Conheça o diretor de fotografia Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar por ‘Sonhos de Trem’

RF
Redação Flipar
  • <p data-start=Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Montagem_Reproducao_Redes-Sociais-1.jpg?20260208160148" width="1114" height="626">

    Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.

    Foto: Reprodução/Redes Sociais

  • <p>Depois da vitÃ³ria no Critics Choice, o fotÃ³grafo publicou imagens nas redes sociais segurando o trofÃ©u ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: â??Nada mais importaâ?.</p>

    Depois da vitÃ³ria no Critics Choice, o fotÃ³grafo publicou imagens nas redes sociais segurando o trofÃ©u ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: â??Nada mais importaâ?.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • <p>Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “<i data-path-to-node=Rodantes”, de 2021.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Filme-Rodantes-de-2021.jpg?20260208160148" width="1114" height="626">

    Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.

     Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay